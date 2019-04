De wereld van banken en bankieren verandert fors. Waar die evolutie zal eindigen, is moeilijk te zeggen. Zeker is dat de bank hoe langer hoe digitaler wordt. En dat de relatie met de klant verandert, waardoor ook de kantoren evolueren.

1. Een carrière in de banksector

Een carrière in de banksector is niet langer een rustig boottochtje. In een interview met het dagblad l'Echo vergeleek Erik Van Den Eynden, de CEO van ING België, het zelfs met rafting: het gaat snel, het water is koud, je krijgt flink wat schokken te verduren en je kunt op elk moment overboord gaan. Is een carrière bij de bank onmogelijk geworden? Volgens Jean-Michel Cappoen, de secretaris-generaal van de BBTK, is een levenslange carrière bij een bank niet langer vanzelfsprekend. Luc Wouters, headhunter bij Odgers Berndtson, ziet wel nog mooie carrièremogelijkheden: "De banksector blijft dynamisch. Je moet er constant innoveren, opleidingen volgen, bijleren en creatief zijn. En er zijn de financiële voordelen. Naast de farma- en de chemiesector bieden banken jongeren de aantrekkelijkste voorwaarden aan."

