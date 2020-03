Ook in deze moeilijke tijden wil Trends het ondernemerschap een hart onder de riem steken. We organiseren geen events meer voor de Trends Gazellen dit voorjaar, maar we blijven redactionele aandacht schenken aan de lokale groeibedrijven. Vandaar dat we het transportbedrijf Van Moer Rail, de transporteur Xwift en het biotechbedrijf Inbiose hebben uitgeroepen tot de Ambassadeurs van de Oost-Vlaamse Gazellen. We zullen deze, en vele andere bedrijven en organisaties, nog keihard nodig hebben.

De redactie van Trends rangschikt elk jaar de snelst groeiende bedrijven van het land. De groeibedrijven die het klassement halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar negentiende editie toe.

In deze dramatische week is de provincie Oost-Vlaanderen aan de beurt. Het event is afgelast, maar we willen de snelst groeiende lokale bedrijven toch belonen voor hun traject. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. De cyclus sloot normaal af op 1 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen, maar het afsluitende evenement wordt uitgesteld tot in het najaar.

Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of 'Ambassadeur'. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlands bedrijf zijn. En een winnaar moet drie jaar wachten eer hij nog eens kan winnen.

Ambassadeur grote bedrijven: Van Moer Rail

De Ambassadeur van de Oost-Vlaamse Gazellen bij de grote bedrijven is Van Moer Rail uit Kallo. Het familiale transportbedrijf staat op de derde plaats in de rangschikking, maar is uitgeroepen tot Ambassadeur omdat de hoger geplaatste bedrijven niet aan de bijkomende criteria voldoen. Met argusogen volgt transportondernemer Jo Van Moer de ontwikkelingen rond het coronavirus. De uitbraak van de pandemie heeft een grote impact op de activiteiten van zijn logistiek en transportbedrijf. "De importstromen uit China liggen helemaal plat terwijl voor de export nauwelijks containers beschikbaar zijn", zucht hij. "Gelukkig komen er ook positieve berichten uit China. De haven van Sjanghai zou al weer op 95 procent van zijn capaciteit draaien."

Vooral in 2017 (+27%) en 2018 (+33%) ging het hard voor Van Moer. Te hard, want het bedrijf kreeg te kampen met zware groeipijnen. Het personeelsverloop was gigantisch en Van Moer belandde in de rode cijfers. "Snel groeien is afzien. Je moet continu brandjes blussen", zegt Jo Van Moer. "Met het advies van mijn goede vriend Willy Naessens in gedachten ben ik fors op de rem gaan staan. Hij leerde me dat je nooit meer dan 15 procent per jaar mag groeien. In 2019 ging onze groepsomzet er nog met 9 procent op vooruit tot 177 miljoen euro, maar dat was met voorsprong het beste jaar uit de geschiedenis van ons bedrijf."

Toekomstige groei ziet de ondernemer vooral in het intermodale luik. "Met Van Moer Stevedoring baten we twee inlandterminals uit. We beschikken over acht eigen binnenschepen en nog eens vijf duwbakken om de goederen van de haven van Antwerpen tot in onze terminals in Vilvoorde en Grobbendonk te brengen, vanwaar ze verder gaan richting Brussel, Frankrijk en Duitsland. Op die manier halen wij honderden vrachtwagens van de Antwerpse ring."

Ambassadeur middelgrote bedrijven: Xwift

We blijven in de transportwereld. Bij de middelgrote bedrijven is de Ambassadeur van de Oost-Vlaamse Gazellen Xwift in Nazareth. Het transportbedrijf van Pieter Denys staat op de derde plaats in het klassement, maar is uitgeroepen tot Ambassadeur omdat de hoger geplaatste bedrijven niet aan de bijkomende criteria voldoen. "Ons wagenpark bestaat uit meer dan 250 wagens: bestelwagens, huifwagens, wagens voor ADR-, koel- en vriestransport en wagens met een meeneemheftruck", vertelt Pieter Denys. Hij richtte zijn transportbedrijf op in 2007. Vorig jaar klokte Xwift af op een omzet van 17 miljoen euro. De komende jaren wil Denys, ook een fervent autoracer, de omzet van zijn transportbedrijf verdubbelen.

Of dat zal lukken, hangt vooral af van het vinden van voldoende chauffeurs. Personeelsretentie is een heikel thema in de transportwereld. Met enkele innovatieve ingrepen probeert Pieter Denys zijn goede mensen aan boord te houden. "We belonen onze chauffeurs als ze goede punten scoren op onder meer anciënniteit, ecovriendelijk rijden en goede ongevallenstatistieken. Zodra ze voldoende punten hebben verzameld, krijgen ze een firmawagen of een evenwaardig alternatief. Via een softwareplatform kunnen ze hun traject opvolgen."

Ambassadeur kleine bedrijven: Inbiose

De Ambassadeur van de Oost-Vlaamse Gazellen bij de kleine bedrijven is het Gentse biotechbedrijf Inbiose. Door de inzet van bacteriën in fermentatieprocessen slaagde het team van professor Wim Soetaert er de voorbije jaren in complexe moedermelksuikers op industriële schaal te produceren. De beloftevolle resultaten van het wetenschappelijke onderzoek vormden de aanleiding voor de opstart van Inbiose, een spin-off van de Universiteit Gent. Vijf onderzoekers brachten in 2013 het kapitaal voor Inbiose samen en kwamen tot een overeenkomst met de universiteit.

Om het product op de markt te brengen, ging Inbiose een wereldwijd partnership aan met het Amerikaanse DuPont Nutrition & Health. De primeur was voor de Amerikaanse markt, maar intussen is het product ook te koop in Europa en in tal van andere landen. Binnenkort opent wellicht ook de Chinese markt. Inbiose ontwikkelde een technologisch platform dat veel ruimer gaat dan de ontwikkeling van menselijke moedersuikers. "Dat blijft op korte termijn het meest beloftevolle marktsegment, maar er zijn nog heel wat andere toepassingen denkbaar. Dankzij ons platform zijn we in staat eender welke speciale suiker te maken. Onze businessdevelopers tasten de markt af op zoek naar nieuwe kansen", zegt Wim Soetaert, medeoprichter en CEO van het biotechbedrijf. Inbiose telt zo'n vijftig werknemers.

