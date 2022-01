Voertuigenconstructeur Van Hool uit Koningshooikt heeft een contract afgesloten voor de bouw van 21 batterij-elektrische dubbelgelede trambussen, meldt het bedrijf woensdag. De voertuigen zullen vanaf midden dit jaar ingezet worden in het openbaar vervoer van de Zweedse stad Malmö.

Nobina, de grootste personenvervoermaatschappij in Scandinavië, bestelde bij Van Hool 21 trambussen van het type Exqui.City. Die 24 meter lange voertuigen zijn 'plug-in' en zullen elektrisch opgeladen worden in het depot van Nobina in Malmö.

Vanaf midden 2022 moeten de eerste trambussen al rondrijden in Malmö. Het zijn niet de eerste Van Hool-trambussen in de Zweedse stad: sinds 2014 rijden in Malmö al 15 hybride dubbelgelede trambussen van de Belgische constructeur.

Volgens CEO Filip Van Hool bevestigt de nieuwe bestelling het vertrouwen van Nobina in Van Hool en de technologische kracht van het bedrijf. 'We zijn ervan overtuigd dat de verschillende 100 procent zero-emissie oplossingen die we aanbieden -batterij-elektrisch, waterstof en trolley- afhankelijk van de plaatselijke toepassing een antwoord kunnen geven op de vergroening van de vloot waar de openbaarvervoersmaatschappijen wereldwijd mee bezig zijn. Als Belgisch onafhankelijke constructeur van bussen en touringcars, met klanten over de ganse wereld, hebben we tot op heden ruim 1.200 elektrisch aangedreven voertuigen afgeleverd', klinkt het.

In 17 voornamelijk Europese steden rijden vandaag al Exqui.City-trambussen rond, goed voor in totaal ruim 300 voertuigen.

