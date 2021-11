Van Hool heeft een eerste batterij-elektrische dubbeldekker-touringcar gebouwd, zo maakte de busfabrikant uit Koningshooikt woensdag bekend. Het gaat om een wereldprimeur.

Het voertuig is bestemd voor de Noord-Amerikaanse markt en heeft een actieradius tot 500 kilometer, afhankelijk van de omstandigheden van het traject, klinkt het. De dubbeldekker zou vooral ingezet kunnen worden voor woon-werkverkeer van werknemers of voor regelmatige transporten. Het voertuig biedt plaats aan 69 reizigers.

Van Hool bouwde eerder al een 22-tal batterij-elektrische touringcars. Nu gaat het om de eerste elektrische dubbeldekker. 'De Amerikaanse klanten reageerden zeer enthousiast op de rijervaringen met onze eerste batterij-elektrische touringcar, de CX45E. Daarom zijn we snel aan het werk gegaan voor de ontwikkeling van een batterij-elektrische dubbeldekker, die een hogere passagierscapaciteit heeft. De opgedane ervaringen met elektrische aandrijvingen uit het verleden hebben ons geholpen bij het snel ontwikkelen en uitvoerig testen van de nieuwste Van Hool dubbeldekker, de TDX25E', zegt Filip Van Hool. Hij wijst er nog op dat nergens ter wereld de vraag naar dubbeldekkers zo groot is als in de Verenigde Staten.

Het Belgische bedrijf heeft in de VS al meer dan 11.000 bussen en autocars rondrijden.

De elektrische dubbeldekker-touringcar zal in Koningshooikt worden gebouwd, bevestigt woordvoerder Dirk Snauwaert. Om hoeveel exemplaren het gaat is nog niet bekend, want er lopen nog onderhandelingen met potentiële klanten in Noord-Amerika.

Volgens de woordvoerder groeit ook in Europa de belangstelling voor elektrische touringcars, maar is die minder concreet dan in Noord-Amerika. 'Het gaat om een specifiek product. We zien bijvoorbeeld belangstelling bij een cruisemaatschappij die haar reizigers per bus van het cruiseschip naar hun bestemming wil brengen', klinkt het.

