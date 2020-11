De vakbonden van Industeel in Charleroi, gespecialiseerd in hoogwaardig staal, willen dat er een Europese ondernemingsraad komt. Staalgigant ArcelorMittal liet eerder deze week weten dat het de opties van zijn filiaal Industeel volop bekijkt.

ArcelorMittal is met name een proces opgestart om de portfolio van Industeel te bekijken om te bepalen of een andere aandeelhoudersstructuur, bijvoorbeeld partnerschappen, het bedrijf zou kunnen verstevigen. Het filiaal heeft vestigingen in Frankrijk en in Charleroi. De analyse betreft het volledige Industeel, dus niet alleen de Belgische activiteiten. Het filiaal is goed voor 2300 werknemers. Op de Henegouwse site werken zowat 1000 mensen.

De bonden in Charleroi kregen vrijdag tijdens een bijzondere ondernemingsraad de bevestiging van het voornemen van ArcelorMittal. 'Dit soort intenties baart ons zorgen', zegt een vakbondsbron. De bonden eisen daarom dat er een bijzondere ondernemingsraad op Europees niveau komt.

