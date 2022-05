Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de VRT kondigt een staking aan op dinsdag 31 mei. De vakbonden willen op die dag een stakingspost oprichten en zijn geen vragende partij om de uitzendingen op radio en tv of het aanbod op internet te laten doorgaan. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare omroep woensdag.

Op 31 mei vindt ook een nationale actiedag van de vakbonden bij de openbare diensten plaats. Voor de vakbonden is dat een goede gelegenheid om op die dag ook actie te voeren bij de openbare omroep. 'We roepen iedereen op om die dag te staken en niet te werken', zegt Carlos Van Hoeymissen van ACV VRT woensdagmiddag. 'We zijn geen vragende partij om de uitzendingen op radio en tv te laten doorgaan.'

Concreet willen de bonden op de site van de VRT aan de Reyerslaan in Brussel een stakingspost oprichten. Verder verwachten ze solidariteitsbezoeken, muziek en acties tussen 10 en 13 uur.

De bonden zijn naar eigen zeggen wel bereid om afspraken te maken met de directie over de veiligheid tijdens de actie en of er eventueel een minimumbezetting mogelijk is voor een minimale programmering.

De VRT-vakbonden willen de gesprekken met de directie over het transformatieplan nog altijd alle kansen geven. 'We zitten momenteel nog in de informatiefase. We hebben wel een grote stakingsbereidheid vastgesteld bij het personeel en een grote druk om actie te ondernemen', aldus Van Hoeymissen.

Eind april kondigde de directie van de openbare omroep aan dat ze een transformatieplan wil doorvoeren. Behalve voor een kostenreductie moet dat plan ervoor zorgen dat er meer op digitalisering wordt ingezet. De directie heeft daarbij meegedeeld dat er 116 naakte ontslagen nodig zijn, 50 natuurlijke vertrekkers kunnen niet vervangen worden en de productie van 'Thuis' moet worden uitbesteed aan een privaat productiehuis.

