De vakbonden bij de Belgische Makro- en Metro-filialen vragen aan de directie om een overleg naar aanleiding van berichten dat het Duitse moederbedrijf de Belgische winkels in de etalage zet. Dat zegt vakbondssecretaris Myriam Nevelsteen van ACV Puls woensdag aan Belga. Daarnaast vragen de leden van de ondernemingsraad in alle vestigingen en in het hoofdkantoor een extra ondernemingsraad om meer duidelijkheid te krijgen.

De krant De Tijd meldde woensdagochtend dat de Duitse distributiegroep werk maakt van de verkoop van haar Belgische tak en dat er al gesprekken zouden lopen met potentiële kandidaten. De Belgische topman Vincent Nolf reageerde in de krant dat het gaat om 'geruchten en speculaties'. Het bericht in De Tijd 'komt heel hard aan', zegt Nevelsteen. 'Volgens de CEO is dit de normale gang van zaken, en gebeurt het elk jaar dat dit in de pers komt, maar het personeel is niet gerustgesteld.'

De vakbonden zijn volgens Nevelsteen dus niet op de hoogte van een eventuele verkoop, maar ze wisten wel van een videocall in december tussen de CEO van de Duitse moedergroep en alle landen waar Metro aanwezig is. Tijdens die vergadering kwam de vraag of er in de nabije toekomst nog een verkoop of sluitingen zouden aankomen. "Het antwoord van de CEO was toen zeer duidelijk: hij zei dat er een analyse bezig was van alle landen en dat enkel die landen die een positieve bijdrage kunnen leveren in het portfolio zouden blijven. We weten natuurlijk ook wel dat wij in België niet bij die landen horen", aldus de vakbondsafgevaardigde. Het is nu afwachten, zegt ze.

Het Duitse Metro heeft 17 winkels in ons land: elf Metro-winkels en zes Makro's. Daarnaast is ook een groot deel van het vastgoed nog in handen van de distributiegroep. Het gaat al jaren slecht met de retailketen in België.

