Vakbonden en directie Aviapartner bereiken voorakkoord

'We hebben een interessant voorstel tot akkoord dat we vanaf 6 uur gaan voorstellen op de vloer', meldt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB.

Na een lange dag en nacht van onderhandelingen werd er woensdagochtend dan toch een doorbraak bereikt. Het voorakkoord dat op tafel ligt, wordt nu uitgeschreven en vervolgens met het personeel besproken. Tijdens de solidariteitsactie die dinsdag plaatsvond in de vertrekhal, maakten de onderhandelaars duidelijk dat de werknemers beslissen wanneer het akkoord voldoende is.

'Het is een evenwichtig akkoord. We hebben het aan de délégués voorgelegd en zij zullen dit nu verdedigen op de werkvloer. Iedereen heeft hard zijn best gedaan om na zes stakingsdagen dit voorakkoord af te sluiten', vertelt Bjorn Vanden Eynde van de christelijke vakbond ACV Transcom. 'De solidariteitsactie van dinsdag heeft een verschil gemaakt. Het heeft ons een hart onder de riem gestoken en gemotiveerd om door te gaan.'

Over de inhoud van het voorakkoord willen de vakbonden nog niet uitweiden. Ze wachten de goedkeuring van de mensen op de werkvloer af. De afgelopen dagen werd het wel al duidelijk dat nieuwe vaste contracten, een verhoging van de bezetting van de ploegen en investeringen in materiaal prioritair waren.

Dinsdag begon nog gespannen: om 11 uur vond een grote solidariteitsactie plaats in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem, waarbij de vakbonden van Aviapartner door vele werknemers van de luchthaven en van andere sectoren gesteund werden. Het was een duidelijk signaal dat de bonden niet zouden plooien.

Om 14 uur werd er opnieuw rond tafel gegaan met de directie en naarmate de avond vorderde, werden de signalen bij beide partijen steeds positiever. 'Er komt stilletjes aan witte rook in de schoorsteen', klonk het bij de Aviapartner-directie. Terwijl de vakbonden hun eerste hoop op een akkoord na zes lange dagen omschreven als 'een trans-Atlantische vlucht op kruissnelheid'.

In de loop van woensdag zou de bagageafhandelaar dan zijn diensten kunnen heropstarten.