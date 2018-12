Unizo: 'Bonden staken tegen een regering die er niet meer is'

Eerder deze week hebben de vakbonden voor vrijdag 14 december een stakingsgolf aangekondigd die het 'het land zal overspoelen'. Werknemers zullen het werk neerleggen tegen de pensioenplannen van de regering, het mislukken van het overleg over de zware beroepen en de groeiende onrust over de koopkracht.

Ondernemersorganisatie Unizo reageert 'verbaasd en verbolgen' op de plannen. 'We begrijpen in feite niet goed tegen wie of wat wordt gestaakt', zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. 'Ze staken tegen plannen van een regering die er niet meer is', stelt hij vast.

Maar, zo benadrukken de vakbonden, de actie is ook gericht tegen de werkgevers. Het afspringen van het overleg over de zware beroepen wordt hen aangerekend. En er is groeiende onrust over de koopkracht. Ook hier staan de werkgevers te veel op de rem, vinden de bonden.

Ook die argumenten om te staken wil Unizo-topman Van Assche weerleggen. 'Het overleg over de zware beroepen was erg ingewikkeld. Er was veel goede wil, ook bij ons. Zeggen dat het de schuld is van de werkgevers is wel erg kort door de bocht', verduidelijkt hij.

En wat de zorgen over koopkracht betreft: 'Dat interprofessioneel overleg moet nog starten. Zelfs het kader waarop we ons baseren om te kunnen starten, het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, is er nog niet', argumenteert Van Assche.

De ondenemersorganisatie roept de vakbonden en werknemers op tot kalmte. 'Het afsluiten van snelwegen is levensgevaarlijk. Doe dat niet', aldus Van Assche. Deze week heeft Robert Vertenueil, voorzitter van de socialistische vakbond, verklaard dat er mogelijk wegen en industriezones zullen worden geblokkeerd. 'We vragen om het herenakkoord te respecteren. Hinder geen mensen die willen werken', zo vraagt Unizo. De ondernemersorganisatie opent alvast een meldpunt voor getroffen ondernemers.