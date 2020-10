Ondanks de coronacrisis hebben de afgelopen maanden toch nog duizenden mensen de sprong naar het ondernemerschap gewaagd. Dat blijkt uit cijfers van Unizo, waarover De Zondag bericht.

Ondanks een enorme terugval van het aantal starters tijdens de lockdown zijn er deze zomer heel wat meer ondernemers bijgekomen dan vorig jaar. 'Dat er in april en mei minder mensen zijn gestart is logisch te verklaren door de omstandigheden', vertelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij Unizo. 'De impact van de crisis drong toen volop door. Veel starters konden of mochten toen ook gewoonweg niet beginnen. Maar, tijdens de lockdown hebben toch nog ruim 1.750 mensen de stap gezet. Veel van hen hadden wellicht hun job al opgezegd, een pand gehuurd en geld geleend. Die moesten dus wel doorzetten.'

Unizo merkte dat de lockdown heel wat mensen nieuwsgierig heeft gemaakt naar het ondernemerschap. Hun online startersdag - waarop ze geïnteresseerden informeren - trok in juli veel meer kandidaat-starters dan verwacht. 'We mikten op 3.500 bezoekers. Het werden er uiteindelijk 8.000.'

Ook voor de volgende startersdag, komende dinsdag, is er al veel interesse.

