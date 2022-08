Het waterpeil van de Rijn is momenteel dusdanig laag dat het Duitse energieconcern Uniper nog nauwelijks een belangrijke kolengestookte elektriciteitscentrale kan bevoorraden via de rivier.

Uniper waarschuwt dat de productie van de centrale Staudinger hierdoor mogelijk moet worden teruggeschroefd.

Dat zou een energieschaarste in Duitsland kunnen opleveren. Door het transportprobleem en beperkte voorraden steenkool zou de fabriek van Uniper tot begin september "onregelmatig" kunnen draaien. De centrale Staudinger ligt 30 kilometer buiten Frankfurt.

Europa heeft te maken met de grootste energiecrisis in decennia, nu Rusland de aardgasvoorziening aan banden legt. De Rijn is een van de belangrijkste rivieren in Europa voor het transport van onder andere brandstoffen en chemicaliën.

