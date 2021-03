De Brits-Nederlandse producent van consumentengoederen Unilever schrapt het woord "normaal" van alle verpakkingen en uit alle advertenties voor schoonheids- en verzorgingsproducten. Dat heeft het bedrijf dinsdag aangekondigd.

Unilever - bekend van merken als Dove of Sunlight - wil zo "achterhaalde schoonheidsidealen" bannen en een inclusiever beeld van schoonheid uitdragen, klinkt het.

Volgens de producent blijkt uit onderzoek dat het gebruik van het woord "normaal" om haar of huid te beschrijven, de meeste mensen het gevoel geeft te worden buitengesloten. Ook zal het bedrijf de vorm, omvang, verhoudingen of huidskleur van een persoon niet langer digitaal aanpassen in haar merkadvertenties.

Het aantal advertenties met mensen van diverse groepen die zijn ondervertegenwoordigd zal worden vergroot, aldus nog Unilever.

Unilever - bekend van merken als Dove of Sunlight - wil zo "achterhaalde schoonheidsidealen" bannen en een inclusiever beeld van schoonheid uitdragen, klinkt het. Volgens de producent blijkt uit onderzoek dat het gebruik van het woord "normaal" om haar of huid te beschrijven, de meeste mensen het gevoel geeft te worden buitengesloten. Ook zal het bedrijf de vorm, omvang, verhoudingen of huidskleur van een persoon niet langer digitaal aanpassen in haar merkadvertenties. Het aantal advertenties met mensen van diverse groepen die zijn ondervertegenwoordigd zal worden vergroot, aldus nog Unilever.