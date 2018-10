Unilever houdt voorlopig tweede hoofdkantoor in Londen

Het Brits-Nederlandse was- en levensmiddelenconcern Unilever ziet voorlopig af van de versimpeling van zijn structuur. Daarmee gaat ook de geplande verhuizing van het hoofdkantoor in Londen naar Rotterdam niet door. Volgens het bedrijf konden vooral Britse aandeelhouders zich niet vinden in de wijzigingen.