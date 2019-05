Een kudde eenhoorns overspoelt de beurzen. Hippe technologiebedrijven dingen naar de gunst van de beleggers. Maar zijn die unicorns wel zo mythisch als ze willen doen geloven? Er zijn veel redenen om het tegendeel te denken.

Het leven is mooi in de San Francisco Bay Area, ook bekend als Silicon Valley. 88 unicorns zijn er momenteel actief, bedrijven die op meer dan 1 miljard dollar worden gewaardeerd. Veel daarvan staan te trappelen om naar de beurs te gaan, andere hebben het al gedaan. De taxidienst Lyft is het jongste voorbeeld, zijn grotere collega Uber wordt op 10 mei de volgende. Ook in China willen verschillende techbedrijven geld ophalen bij het grote publiek.

...