De materialen- en recyclagegroep Umicore heeft Frank Daufenbach aangetrokken als Chief Strategy Officer (CSO). Dat meldt het bedrijf maandag. Daufenbach start op 6 december en zal rapporteren aan CEO Mathias Miedreich, die begin oktober zijn functie opnam.

De nieuwe CSO heeft de Franse, Duitse en Canadese nationaliteiten en werkte tot hiertoe bij de Franse autotoeleverancier Faurecia, waar ook Miedreich vandaan komt. Voordien was hij consultant bij Monitor Deloitte, KPMG en Oliver Wyman. Hij zal de directieraad ondersteunen bij hun strategische keuzes, 'zowel binnen als tussen de Business Groups, wanneer zij Umicore voorbereiden op de volgende groeifase als toonaangevende speler in materialen voor schone mobiliteit en recyclage', klinkt het.

Naast strategie, blijven innovatie en technologisch leiderschap centraal binnen de prioriteiten van Umicore. De Onderzoek & Ontwikkelingsactiviteiten van de groep zullen daarom voortaan onder het directe leiderschap van de CEO vallen, meldt het bedrijf voorts.

Umicore heeft wereldwijd iets minder dan 11.000 mensen in dienst. De hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd in Brussel, daarnaast zijn er nog vestigingen in Brugge, Hoboken en Olen.

