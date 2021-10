De Belgische materialengroep Umicore heeft maandagochtend, voor beurs, een winstwaarschuwing uitgestuurd. Het beursgenoteerde bedrijf verwacht voor het volledige boekjaar een bedrijfswinst (ebit) die de 1 miljard euro 'zal benaderen', klinkt het nu. Eerder ging Umicore nog uit van een winst van iets boven de 1 miljard euro.

De daling weerspiegelt volgens de groep de recente prijsdalingen van een reeks metalen en de sterker dan verwachte impact van de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders op de autoproductie. Daarnaast zijn ook de transport- en energiekosten gestegen.

In de afdeling 'Automotive Catalysts' voelt Umicore de problemen in de autosector. Maar het bedrijf presteert er naar eigen zeggen beter dan de markt dankzij zijn hoger marktaandeel bij benzinewagens in Europa en in China. De winst in de katalysatoren-divisie zal meer dan verdubbelen tegenover vorig jaar, klinkt het maandag.

Voor wat de batterij-activiteit betreft, voelt Umicore het effect van de productievertraging bij elektrische wagens. Het bedrijf verwacht dat de tekorten aan halfgeleiders nog tot een heel eind in 2022 de productie zullen beïnvloeden. Hierdoor is ook de start van Umicores nieuwe batterijfabriek in Polen uitgesteld, tot het tweede kwartaal van volgend jaar. De Europese automarkt wordt nog altijd bediend met batterijen uit zijn Koreaanse fabriek. Daarentegen blijven de kobalt- en nikkelchemicaliën en aanverwante distributieactiviteiten profiteren van de hoge vraag en aantrekkelijke premies, klinkt het maandag.

De recycling-activiteit van Umicore voelt dat weer de daling van de edelmetaalprijzen, als gevolg van de lagere vraag vanuit de auto-industrie. Vooral rhodium, en in mindere mate palladium, daalden aanzienlijk in vergelijking met de prijsniveaus van eind juli, die in aanmerking werden genomen voor de toen verstrekte vooruitzichten. Toch zou de jaarwinst van deze activiteit uitzonderlijk hoog liggen en ruim boven die van 2020, zegt Umicore voor beurs.

