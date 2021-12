De Belgische materialengroep Umicore en de Duitse autobouwer Volkswagen richten een joint venture op om samen materialen te maken voor de productie van batterijen voor elektrische auto's. Dat maakten beide bedrijven woensdag bekend. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Binnen de joint venture is het de bedoeling dat Umicore en Volkswagen chemische tussenproducten en kathodematerialen zullen maken voor de batterijcellen van de Duitse constructeur in Europa. Die worden geproduceerd in de gigafabriek van Volkswagen in Salzgitter.

De gezamenlijke productie zou, na goedkeuring van de joint venture, in 2025 van start gaan met een aanvankelijke capaciteit van 20 gigawattuur per jaar. Doel is om die binnen de tien jaar op te krikken naar jaarlijks 160 gigawattuur, wat neerkomt op de aandrijving van 2,2 miljoen volledig elektrische auto's.

De grote schaal van de samenwerking zal leiden tot 'een zekere en kostencompetitieve bevoorrading' van kathodenmaterialen, zegt Umicore. 'Het verzekert Umicore's toegang tot een belangrijk deel van de Europese vraag naar kathodematerialen voor elektrische voertuigen, wat aanzienlijke schaalvoordelen zal opleveren en een grote sprong voorwaarts betekent in de verdere uitbouw van zijn strategie als wereldleider in materialen voor schone mobiliteit', klinkt het.

'Met Umicore in zee gaan stelt ons in staat om binnen Europa een geavanceerde bevoorradingsketen uit te bouwen waarbij we gemeenschappelijke waarden met betrekking tot verantwoorde bevoorrading met grondstoffen evenals kringloopbenadering delen', zegt Thomas Schmall, directeur van de onderdelentak van Volkswagen.

Beide bedrijven overwegen om later ook activiteiten rond raffinage en de recyclage van batterijen op te nemen in de joint venture.

