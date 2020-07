Gezinnen met kinderen die weg willen uit de Hobokense wijken Moretusburg en Hertogvelden, krijgen het aanbod om zich elders te vestigen, op kosten van Umicore. Dat schrijven Gazet van Antwerpen, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Het voorstel komt er nadat vorige week te hoge loodwaarden in het bloed van enkele kinderen is vastgesteld.

Over hoe een eventuele verhuis concreet moet verlopen, pleegt het Antwerpse stadsbestuur verder overleg met het metaalverwerkend bedrijf.

Deze zomer kunnen kinderen overdag al buiten de wijk, eventueel in speelkampen, worden opgevangen.

