De Belgische producent van batterijmaterialen en autokatalysatoren Umicore vraagt zijn bedienden om op vrijdag thuis te werken, om zo energie te besparen. Dat zegt voorzitter Thomas Leysen in een interview met De Tijd. Zelf neemt hij alvast 'kortere en koudere douches'.

Door thuiswerk vrijdag kan de verwarming op kantoor drie dagen uit. De thermostaat van de Umicore-kantoren wordt ook naar 19 graden gedraaid.

De Umicore-voorzitter staat sceptisch tegenover de effecten van de invoering van een prijsplafond en een hervorming van de gas- en elektriciteitsmarkt. 'Dat is symptoombestrijding', stelt Leysen. 'De belangrijkste maatregel die we kunnen nemen, is minder energie verbruiken, en daar hoor ik onze beleidsmakers veel te weinig aandacht aan besteden. Voor premier Alexander De Croo is het bijna een voetnoot in zijn communicatie'.

Hij bepleit een grootscheepse overheidscampagne om minder energie te verbruiken, nog 10 tot 15 procent onder de niveaus van vandaag. 'Als we dat doen, kunnen de prijzen op de energiemarkten naar normalere niveaus. Misschien zelfs sneller dan we denken'.

In zijn privéleven neemt Leysen 'kortere en koudere douches', zegt hij. 'Nog niet ijskoud. Dat krijg ik niet over mijn hart'.

Door thuiswerk vrijdag kan de verwarming op kantoor drie dagen uit. De thermostaat van de Umicore-kantoren wordt ook naar 19 graden gedraaid. De Umicore-voorzitter staat sceptisch tegenover de effecten van de invoering van een prijsplafond en een hervorming van de gas- en elektriciteitsmarkt. 'Dat is symptoombestrijding', stelt Leysen. 'De belangrijkste maatregel die we kunnen nemen, is minder energie verbruiken, en daar hoor ik onze beleidsmakers veel te weinig aandacht aan besteden. Voor premier Alexander De Croo is het bijna een voetnoot in zijn communicatie'. Hij bepleit een grootscheepse overheidscampagne om minder energie te verbruiken, nog 10 tot 15 procent onder de niveaus van vandaag. 'Als we dat doen, kunnen de prijzen op de energiemarkten naar normalere niveaus. Misschien zelfs sneller dan we denken'. In zijn privéleven neemt Leysen 'kortere en koudere douches', zegt hij. 'Nog niet ijskoud. Dat krijg ik niet over mijn hart'.