Na een week waarin het aandeel in de slipstream van Tesla fors de hoogte inging, komt Umicore vrijdag met beter dan verwachte jaarcijfers. De winst van de producent van bijvoorbeeld kathodemateriaal voor de batterij van elektrische wagens of katalysatoren lag boven de analistenverwachtingen. Voor 2020 verwacht het materiaaltechnologiebedrijf een stijging van de inkomsten en de winst, maar daarbij is het ook voorzichtig omwille van de auto-industrie en het coronavirus.

De omzet landde 3 procent hoger op 3,4 miljard euro. De aangepaste bedrijfswinst (reccurente winst voor intresten en belastingen) kwam uit op 509 miljoen euro. Dat is weliswaar een daling met 1 procent, maar de analisten van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg hadden in doorsnee maar 486,9 miljoen euro vooropgesteld. Umicore herhaalt de eerdere prognose voor 2020 - toen was er in april een neerwaartse bijstelling bij een winstalarm.

Dat betekent concreet een stijging van de inkomsten en de winst, ondanks een 'verslechtering van de wereldwijde macro-economie', dat in 'het bijzonder in de autosector'. Umicore voegt tot slot een snuifje coronavirus toe aan de prognose. 'Deze groeivooruitzichten veronderstellen dat de recente uitbraak van het coronavirus in China geen langdurige of materiële impact op de economie in 2020 tot gevolg zal hebben.' Het dividend blijft stabiel op 0,75 euro per aandeel bruto. In augustus werd al een interimdividend van 0,375 euro uitgedeeld.

De omzet landde 3 procent hoger op 3,4 miljard euro. De aangepaste bedrijfswinst (reccurente winst voor intresten en belastingen) kwam uit op 509 miljoen euro. Dat is weliswaar een daling met 1 procent, maar de analisten van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg hadden in doorsnee maar 486,9 miljoen euro vooropgesteld. Umicore herhaalt de eerdere prognose voor 2020 - toen was er in april een neerwaartse bijstelling bij een winstalarm. Dat betekent concreet een stijging van de inkomsten en de winst, ondanks een 'verslechtering van de wereldwijde macro-economie', dat in 'het bijzonder in de autosector'. Umicore voegt tot slot een snuifje coronavirus toe aan de prognose. 'Deze groeivooruitzichten veronderstellen dat de recente uitbraak van het coronavirus in China geen langdurige of materiële impact op de economie in 2020 tot gevolg zal hebben.' Het dividend blijft stabiel op 0,75 euro per aandeel bruto. In augustus werd al een interimdividend van 0,375 euro uitgedeeld.