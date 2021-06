De Duitser Mathias Miedreich wordt de nieuwe CEO van Umicore. Miedreich is nu nog lid van het directiecomité van de Franse fabrikant van auto-onderdelen Faurecia. In het vierde kwartaal van dit jaar volgt hij Marc Grynberg op. Die zwaait dan af na dertien jaar als CEO van de materialengroep.

Miedreich, die geboren is in 1975, is sinds begin 2019 executive vice-president van Faurecia's Clean Mobility. Die divisie genereerde in 2020 een omzet van 3,8 miljard euro en telt ruim 20.000 werknemers in 80 vestigingen, waaronder acht centra voor onderzoek en ontwikkeling.

"We hadden de lat zeer hoog gelegd om een waardige opvolger te vinden voor Marc en we zijn ervan overtuigd dat Mathias heeft wat nodig is om Umicore met succes te leiden in de volgende fase van zijn ontwikkeling", zegt Thomas Leysen, de voorzitter van de raad van toezicht van Umicore en voormalige CEO van de groep. "Zijn ruime internationale ervaring bij toonaangevende internationale ondernemingen, zijn grondige kennis van de autosector en zijn sterke focus op klanten, mensen en technologie vormen de juiste mix voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf", aldus Leysen.

Miedreich behaalde een masterdiploma in International Business Management aan de Friedrich-Alexander-universiteit in Erlangen-Nürnberg en begon zijn carrière als consultant bij KPMG. Daarna stapte hij over naar de autosector, waar hij meer dan twintig jaar ervaring opdeed in leidinggevende functies in Europa en Azië. Voordat hij in 2013 bij Faurecia in dienst trad als vice-president Strategy & New Technologies voor de divisie Clean Mobility, werkte hij bij Siemens en Continental.

Grynberg en Miedreich zullen samenwerken "om een optimale onboarding van Mathias en een vlotte overdracht van leiderschap te verzekeren", laat Umicore weten in een mededeling. De raad van toezicht zal ook de benoeming van Grynberg als lid van de raad van toezicht voorstellen op de gewone aandeelhoudersvergadering van 2023. "Dat zou ervoor zorgen dat Marcs ongeëvenaarde kennis van Umicore en zijn markten, alsook zijn strategische inzichten ter beschikking van de onderneming zullen blijven", zegt Leysen. Dat de benoeming er pas in 2023 komt, is volgens Leysen in overeenstemming met de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code. Zo is er een gepaste pauze om de vereiste autonomie van de nieuwe CEO te verzekeren.

"Met het enorm potentieel voor de toekomst ben ik vereerd dat de raad van toezicht mij geselecteerd heeft om Umicore te leiden naar de volgende fase van duurzame groei en technologisch leiderschap", reageert Miedreich. "Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn ervaring een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren, niet alleen aan het groeipad van Umicore, maar vooral ook aan diens impact op een netto-nul-CO2-wereld."

"Ik ben blij dat Mathias werd gekozen om mij op te volgen", voegt Grynberg eraan toe. "Hij beschikt over een sterke combinatie van professionele en interpersoonlijke vaardigheden om samen met de directieraad en alle Umicore-medewerkers het volgende hoofdstuk in het succesverhaal van Umicore te schrijven. Ik zal voor een vlotte leiderschapsovergang zorgen en geef de fakkel met vertrouwen aan Mathias door."

