De Belgische materialenspecialist Umicore en PowerCo, het batterijbedrijf van de Volkswagen-groep, richten een joint venture op voor de Europese productie van batterijmaterialen. Dat hebben beide bedrijven maandag bekendgemaakt.

De joint venture was al in december vorig jaar aangekondigd, maar wordt nu officieel gemaakt. Voor Umicore is de verregaande samenwerking met Volkswagen - nog steeds de grootste automaker van Europa - groot nieuws. Eerder dit jaar maakte Umicore al bekend dat het kathodemateriaal mag gaan leveren aan de fabrieken van Automotive Cells Company (ACC). Dat is de joint venture van de constructeurs Mercedes-Benz en Stellantis en energiereus TotalEnergies voor de productie van batterijen voor elektrische auto's..

Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)

Concreet gaat de nieuwe joint venture batterijmaterialen maken om op termijn 2,2 miljoen elektrische wagens per jaar te voorzien van batterijen. Bedoeling is om kathodematerialen te leveren voor de zes batterijfabrieken die PowerCo op termijn plant. Batterijen die dus uiteindelijk in de elektrische wagens van Volkswagen zullen worden geïnstalleerd.

Kathodes bestaan uit geraffineerd zwart poeder, cruciaal voor de performantie van de batterijen van elektrische wagens. Umicore opende deze week in Polen de eerste fabriek voor dergelijke batterijmaterialen in Europa. De joint venture kadert ook in de plannen van de Europese Unie om lokaal over eigen batterijproductieketens te beschikken en dus minder afhankelijk van Azië te zijn. En het past in de trend waarbij autoproducenten zelf veel meer betrokken willen worden bij de productie van materialen voor hun batterijen.

De joint venture tussen Umicore en de Volkswagen-dochter gaat 3 miljard euro investeren in de toeleveringsketen. De bedoeling is om al vanaf 2025 de batterijfabrieken van PowerCo te voorzien van batterijmateriaal. Er wordt ook gekeken om op termijn raffinage en recyclage van batterijen op te nemen in de keten. De hoofdzetel van de joint venture komt in Brussel.

