Het uitzendbedrijf Randstad heeft het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie een hogere omzet geboekt in vergelijking met de periode voor de crisis. De winst van het uitzendconcern nam ook toe.

Randstad boekte van maart tot einde juni een omzet van ruim 6 miljard euro. Dat is 3 procent meer dan in dezelfde periode van 2019 en ook beter dan analisten hadden verwacht. Het resulteerde onder de streep in een nettowinst van 176 miljoen euro, tegen een verlies van 57 miljoen euro een jaar eerder. Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar steeg de omzet met 37 procent. Dat komt doordat de uitzendsector vooral aan het begin van de coronacrisis klappen kreeg. In België ligt de omzet van Randstad wel nog altijd iets (-3 %) onder die van het tweede kwartaal van 2019. 'Nu de markten zich beginnen te herstellen, keren trends van voor de pandemie terug, zoals schaarste aan talent', zegt topman Jacques van den Broek.