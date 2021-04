De uitzendarbeid, een belangrijke barometer voor de arbeidsmarkt, groeit nog niet door naar het niveau van voor de crisis. Dat blijkt uit de recente maandstatistieken van sectorfederatie Federgon.

Het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam in maart af met 0,60 procent tegenover de maand ervoor. De daling deed zich zowel bij arbeiders (-0,28 procent) als bij bedienden (-0,99 procent) voor.

In vergelijking met maart vorig jaar, toen de eerste lockdownmaatregelen werden genomen, kende de uitzendsector wel een stijging van 15,21 procent, dankzij een toename van de activiteit met +14,43 procent in het arbeiderssegment, en met +16,23 procent in het bediendesegment.

Maar die groei bracht de sector nog lang niet op het niveau van voor de crisis. In vergelijking met maart 2019 is nog een kloof van 12,88 procent te overbruggen, merkt Federgon op.

Het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam in maart af met 0,60 procent tegenover de maand ervoor. De daling deed zich zowel bij arbeiders (-0,28 procent) als bij bedienden (-0,99 procent) voor. In vergelijking met maart vorig jaar, toen de eerste lockdownmaatregelen werden genomen, kende de uitzendsector wel een stijging van 15,21 procent, dankzij een toename van de activiteit met +14,43 procent in het arbeiderssegment, en met +16,23 procent in het bediendesegment. Maar die groei bracht de sector nog lang niet op het niveau van voor de crisis. In vergelijking met maart 2019 is nog een kloof van 12,88 procent te overbruggen, merkt Federgon op.