Met leerrijke spelletjes en laagdrempelige leerpakketten wil Uitgeverij Averbode het bedrijfsleven beter introduceren bij jongeren.

De uitgeverij is bekend van de kindertijdschriften Doremi, Zonneland, Zonnekind en Zonnestraal. Om bedrijven, non-profitorganisaties en overheden te helpen hun kennis uit te dragen, lanceert ze nu Studio Averbode. Die zal leerpakketten voor gebruik in de klas ontwikkelen. Op termijn volgen ook bedrijfsbezoeken op maat van jongeren.

Vraag uit bedrijfswereld

Met de nieuwe activiteit boort Uitgeverij Averbode een nieuwe bron van inkomsten aan, bevestigt business director Inge Vander Velpen. "Maar het is ook een antwoord op een stijgende vraag vanuit de bedrijfswereld", zegt ze. "In onze kindertijdschriften boden we al langer native content voor bedrijven aan. De vraag daarnaar verdubbelde het afgelopen jaar."

Bedrijven vinden de formule interessant omdat ze op die manier al vroeg in het hoofd kruipen van hun toekomstige klanten en werknemers. In sommige gevallen is het bovendien maatschappelijk interessant om kennis die aanwezig is bij sommige ondernemingen te delen in specifieke lessenpakketten. Zo heeft bijvoorbeeld Engie als energieleverancier wel iets te vertellen aan tieners over de markt voor duurzame energie. Zegt Barbara Vangheluwe, CEO Uitgeverij Averbode: "Studio Averbode zet daarom in op corporate educational responsibility: het delen van aanwezige kennis, waardoor bedrijven, organisaties en overheden bewust hun aandeel opnemen in de opvoeding van kinderen en jongeren. Zowel tijdens de lesuren als in de vrije tijd van de kinderen."

In een krappe arbeidsmarkt is bovendien de reputatie van een werkgever belangrijk. Zeker bij bepaalde knelpuntberoepen of specifieke jobs die bedrijven niet makkelijk ingevuld krijgen speelt dat mee. Door te investeren in lesmateriaal kunnen bedrijven werken aan hun geloofwaardigheid, gelooft Uitgeverij Averbode.

Gekoppeld aan eindtermen

Maar ook het onderwijsveld is naar verluidt vragende partij om de bedrijfswereld een prominentere plaats te geven tijdens de lessen. Via Studio Averbode moet het mogelijk worden om leerstof uit de eindtermen te koppelen aan voorbeelden uit de echte wereld. "Door onderwerpen uit het bedrijfsleven in onze leerboeken binnen te brengen, verhoogt de relevantie", zegt Vander Velpen.

De uitgeverij is bekend van de kindertijdschriften Doremi, Zonneland, Zonnekind en Zonnestraal. Om bedrijven, non-profitorganisaties en overheden te helpen hun kennis uit te dragen, lanceert ze nu Studio Averbode. Die zal leerpakketten voor gebruik in de klas ontwikkelen. Op termijn volgen ook bedrijfsbezoeken op maat van jongeren.Met de nieuwe activiteit boort Uitgeverij Averbode een nieuwe bron van inkomsten aan, bevestigt business director Inge Vander Velpen. "Maar het is ook een antwoord op een stijgende vraag vanuit de bedrijfswereld", zegt ze. "In onze kindertijdschriften boden we al langer native content voor bedrijven aan. De vraag daarnaar verdubbelde het afgelopen jaar."Bedrijven vinden de formule interessant omdat ze op die manier al vroeg in het hoofd kruipen van hun toekomstige klanten en werknemers. In sommige gevallen is het bovendien maatschappelijk interessant om kennis die aanwezig is bij sommige ondernemingen te delen in specifieke lessenpakketten. Zo heeft bijvoorbeeld Engie als energieleverancier wel iets te vertellen aan tieners over de markt voor duurzame energie. Zegt Barbara Vangheluwe, CEO Uitgeverij Averbode: "Studio Averbode zet daarom in op corporate educational responsibility: het delen van aanwezige kennis, waardoor bedrijven, organisaties en overheden bewust hun aandeel opnemen in de opvoeding van kinderen en jongeren. Zowel tijdens de lesuren als in de vrije tijd van de kinderen."In een krappe arbeidsmarkt is bovendien de reputatie van een werkgever belangrijk. Zeker bij bepaalde knelpuntberoepen of specifieke jobs die bedrijven niet makkelijk ingevuld krijgen speelt dat mee. Door te investeren in lesmateriaal kunnen bedrijven werken aan hun geloofwaardigheid, gelooft Uitgeverij Averbode.Maar ook het onderwijsveld is naar verluidt vragende partij om de bedrijfswereld een prominentere plaats te geven tijdens de lessen. Via Studio Averbode moet het mogelijk worden om leerstof uit de eindtermen te koppelen aan voorbeelden uit de echte wereld. "Door onderwerpen uit het bedrijfsleven in onze leerboeken binnen te brengen, verhoogt de relevantie", zegt Vander Velpen.