Fastfoodreus McDonald's heeft een verkoopovereenkomst op zak voor alle restaurants in Rusland. Alexander Govor, die sinds 2015 in licentie 25 restaurants in Siberië uitbaat, neemt de restaurants in heel het land over. Hij zal ze uitbaten onder een nieuwe naam.

McDonald's had eerder al aangekondigd uit Rusland te vertrekken in navolging van de Russische invasie in Oekraïne. De deal garandeert volgens het Amerikaanse fastfoodbedrijf dat de Russische werknemers minstens twee jaar aan boord blijven van de nieuwe keten, en dat aan dezelfde voorwaarden.

Verdere details over de deal communiceren ze niet. McDonald's wil de deal de komende weken afronden nadat alle instanties het licht op groen gezet hebben.

Eerder deze week had McDonald's al aangekondigd al zijn activiteiten in Rusland te verkopen. Begin maart gingen de Russische vestigingen dicht wegens de oorlog in Oekraïne. In Rusland actief blijven, strookt volgens CEO Chris Kempczinkski niet met de waarden van het bedrijf. In afwachting van de verkoop blijft het het personeel doorbetaald worden.

Het bedrijf telt zowat 62.000 werknemers in heel Rusland in zowat 850 restaurants. McDonald's verwachtte eerder een last van 1,2 tot 1,4 miljard dollar in de boeken te zullen zetten om de investeringen in Rusland af te schrijven.

