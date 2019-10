UCB neemt het Amerikaanse biofarmabedrijf Ra Pharmaceuticals over. Dat heeft het farmabedrijf donderdag aangekondigd. UCB betaalt 2 miljard euro voor Ra Pharma.

Het Amerikaanse bedrijf Ra Pharmaceuticals is opgericht in 2008 en ontwikkelt behandelingen tegen ziektes die het immuunsysteem bedreigen. Het belangrijkste kandidaat-medicijn dat Ra Pharma ontwikkelt is zilucoplan: een mogelijke behandeling van myasthenia gravis, een ernstige spierziekte waar wereldwijd 200.000 mensen door getroffen zijn. Zilucoplan zit in fase 3: de laatste ontwikkelingsfase van een kandidaat-medicijn vooraleer het goedkeuring moet krijgen van de autoriteiten om op de markt te komen.

UCB betaalt 48 dollar cash per aandeel Ra Pharma, goed voor een premie van 93 procent op de gemiddelde beurskoers de voorbije 30 dagen. UCB betaalt in totaal 2,2 miljard euro voor het Amerikaanse bedrijf. Rekening houdend met de cash bij het biofarmabedrijf komt dat neer op een overname van 2 miljard euro. Beide raden van bestuur hebben de overname al goedgekeurd. UCB hoopt de overname af te ronden tegen het einde van het eerste kwartaal volgend jaar.

De overname is de grootste van de voorbije tien jaar voor UCB. Het Belgische farmabedrijf werkt zelf ook aan een behandeling tegen myasthenia gravis, dat eveneens in fase drie van ontwikkeling zit. UCB-CEO christophe Tellier noemt Ra Pharma een 'excellente strategische aanvulling'.