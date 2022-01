Het Belgische farmabedrijf UCB neemt het Amerikaanse biofarmabedrijf Zogenix over, voor een bedrag van ongeveer 1,9 miljard dollar (omgerekend 1,7 miljard euro). Met de overname breidt UCB zijn portfolio in medicijnen tegen zeldzame ziekten uit, klinkt het woensdag voor beurs in een persbericht.

UCB biedt 26 dollar per aandeel Zogenix, plus een eventuele extra van 2 dollar cash per aandeel tegen eind 2023 - een zogenaamde 'mijlpaalbetaling'. Het bod ligt volgens het persbericht 72 procent boven het gewogen gemiddelde van de aandelenkoers de voorbije maand.

Zogenix is een Amerikaans bedrijf dat onder meer het middel 'Fintepla' heeft ontwikkeld, voor de behandeling van epileptische aanvallen die verband houden met het syndroom van Dravet. Dat medicijn komt nu in handen van UCB, dat daarmee zijn portefeuille van epilepsiebehandelingen uitbreidt. Door de overname wil de Belgische farmagigant 'de beschikbaarheid van het middel optimaliseren' voor zoveel mogelijk mensen. De onderzoekspijplijn voor zeldzame ziekten van Zogenix zal toegevoegd worden aan die van UCB.

De raden van bestuur van beide ondernemingen hebben de deal unaniem goedgekeurd, klinkt het woensdagochtend. Een meerderheid van de aandeelhouders moet wel nog het licht op groen zetten, net als de concurrentie-autoriteiten. Verwacht wordt dat de operatie tegen het einde van het tweede kwartaal afgerond is.

