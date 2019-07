Biofarmagroep UCB rekent op sterke financiële resultaten voor het huidige boekjaar, maar kondigt ook het vertrek van financieel directeur Detlef Thielgen aan.

UCB heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar de netto-omzet met 3 procent zien toenemen, tot 2,2 miljard euro. De recurrente ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde met 9 procent tot 724 miljoen euro. Het bedrijf houdt vast aan de financiële verwachtingen voor dit jaar.

'Dankzij de sterke financiële prestaties in de eerste zes maanden van 2019 kunnen we, zoals gepland, onze investeringen in toekomstige groeiaandrijvers versnellen', zegt UCB-topman Jean-Christophe Tellier. in een toelichting. 'Vanuit onze veelbelovende gevorderde pijplijn hadden we al twee productgoedkeuringen en zijn we gestart met vier nieuwe fase 3-programma's. In dat kader bevestigen we onze financiële vooruitzichten voor 2019, terwijl we ook onze inzet voor concurrerende winstgevendheid op middellange termijn herbevestigen', luidt het.

UCB verwacht dit jaar opbrengsten van ongeveer 4,6 tot 4,7 miljard euro, met een recurrente ebitda tussen 27 procent en 29 procent van de opbrengsten.

UCB kondigt donderdag ook aan dat er de komende maanden wordt gesleuteld aan de structuur van het uitvoerend comité. Dat betekent onder meer dat CFO Detlef Thielgen vertrekt na dertien jaar. De zoektocht naar een opvolger is intussen gestart.