De Zwitserse bank UBS is maandag door het hof van beroep van Parijs veroordeeld tot het betalen van in totaal 1,8 miljard euro wegens het verlenen van 'illegale bankdiensten', witwassen en fiscale fraude. Al bij al gaat het om een meevaller voor de bank, want in februari 2019 kreeg UBS in Frankrijk nog een monsterboete van 3,7 miljard euro opgelegd, tezamen met een schadevergoeding van 800 miljoen euro.

Het hof van beroep bevestigde het oordeel van de correctionele rechtbank in 2019 dat de bank illegaal geld had witgewassen door rijke Franse klanten te helpen met het verbergen van hun vermogen op Zwitserse rekeningen. Maar het bedrag van de boete werd in lijn met een wetswijziging fors verlaagd tot een boete van 3,75 miljoen euro, een verbeurdverklaring van 1 miljard euro en 800 miljoen euro schadevergoeding.

De bank zou tot 2012 klanten hebben geholpen bij het ontduiken van belastingen in Frankrijk. Volgens schattingen van de Franse justitie hielp UBS een bedrag tot wel 10,6 miljard euro aan tegoeden van Franse burgers te verbergen voor de belastingdienst.

UBS ging in beroep tegen de veroordeling in juli 2019 omdat het vond dat het geen enkele wet had overtreden. De rechter zou Franse wetgeving hebben toegepast op handelingen van de bank in Zwitserland, en dat klopte volgens UBS niet.

Het hof van beroep bevestigde het oordeel van de correctionele rechtbank in 2019 dat de bank illegaal geld had witgewassen door rijke Franse klanten te helpen met het verbergen van hun vermogen op Zwitserse rekeningen. Maar het bedrag van de boete werd in lijn met een wetswijziging fors verlaagd tot een boete van 3,75 miljoen euro, een verbeurdverklaring van 1 miljard euro en 800 miljoen euro schadevergoeding. De bank zou tot 2012 klanten hebben geholpen bij het ontduiken van belastingen in Frankrijk. Volgens schattingen van de Franse justitie hielp UBS een bedrag tot wel 10,6 miljard euro aan tegoeden van Franse burgers te verbergen voor de belastingdienst. UBS ging in beroep tegen de veroordeling in juli 2019 omdat het vond dat het geen enkele wet had overtreden. De rechter zou Franse wetgeving hebben toegepast op handelingen van de bank in Zwitserland, en dat klopte volgens UBS niet.