De Zwitserse bank UBS heeft dinsdag een veel hoger dan verwachte nettowinst gerapporteerd over het tweede kwartaal. Onder de streep bleef ruim 2 miljard dollar over, een stijging van 63 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder (1,7 miljard euro). Het bedrijfsresultaat steeg met 21 procent tot 8,9 miljard dollar, aldus de bank.

Analisten hadden zich verwacht aan een gemiddelde winst van 1,4 miljard dollar. De bank zet dus een veel beter resultaat neer. 'Onze groei was in het tweede kwartaal gebaseerd op de relaties die we tijdens de pandemie hebben opgebouwd en versterkt', verklaarde UBS-topman Ralph Hamers, die sinds november aan het hoofd van de bank staat.

Alle divisies en regio's hebben positief bijgedragen tot de kwartaalresultaten, vervolgde de Nederlander. In het derde kwartaal verwacht Hamers echter minder activiteit van klanten. Dat zal waarschijnlijk ook zijn invloed hebben op de ontwikkeling van de inkomsten, klonk het.

UBS is intussen van plan om de boete aan te vechten die de Europese Commissie heeft opgelegd in verband met het vermoedelijke handelskartel rond Europese staatsobligaties, zo schreef de bank in het verslag over het tweede kwartaal. De Commissie legde UBS in mei een boete van 172 miljoen euro op. De Japanse bank Nomura moest 129,6 miljoen euro ophoesten, het Italiaanse UniCredit 69,4 miljoen euro. De andere betrokken banken - Bank of America, Natixis, NatWest en Portigon - ontsnapten om uiteenlopende redenen aan een boete.

