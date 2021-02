Uber trekt naar de arbeidsrechtbank in Brussel om een beslissing van de FOD Sociale Zekerheid rond het statuut van een van zijn chauffeurs in België aan te vechten. Dat heeft vakbondsman Martin Willems (CNE), die de chauffeur verdedigt, woensdag bevestigd.

In juli vorig jaar diende een Uber-chauffeur een dossier in bij de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) van de FOD Sociale Zekerheid. De persoon beschouwde zich niet als een zelfstandige, aangezien Uber hem arbeidsvoorwaarden en -regels oplegde. De CAR boog zich over de zaak en gaf de man eind december gelijk. De elementen die hij voorlegde zijn onverenigbaar met de kwalificatie van een zelfstandige arbeidsrelatie, luidde het verdict.

Maar tot nu toe was er geen gevolg gegeven aan de beslissing van de CAR. De christelijke vakbond had Uber al een aangetekend schrijven gestuurd met de vraag de chauffeur in loondienst te nemen. 'Maar dinsdagavond kreeg de man te horen dat Uber naar de arbeidsrechtbank trekt', aldus Willems. 'Het bedrijf trekt dus ten strijde tegen een beslissing van de Belgische staat', klinkt het.

Wanneer de zaak zal worden bepleit, is nog niet duidelijk, want de introductiezitting heeft nog niet plaatsgevonden. De vakbond vreest in elk geval dat het jaren kan duren voor er een uitspraak volgt. 'Wij hopen dan ook dat de regering snel werk maakt van een duidelijk statuut voor zogenaamde 'platform-medewerkers', zoals voorzien in het regeerakkoord', aldus Willems. Het gaat dan niet alleen om medewerkers van Uber, maar ook van bijvoorbeeld maaltijdleverancier Deliveroo.

