Uber koopt alcoholbezorger Drizly voor 1,1 miljard dollar

Uber koopt Drizly, een bezorgdienst gespecialiseerd in alcoholische dranken. Uber heeft er 1,1 miljard dollar (910 miljoen euro) voor over, voor 90 procent betaald in aandelen. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Uber heeft zich tijdens de coronapandemie nog meer gericht op leverdiensten. Het versterkt zich met een bedrijf dat bieren, wijnen en sterkedranken levert in 1.400 Amerikaanse steden. Drizly zal opgaan in Uber Eats, dat eten van restaurants aan huis brengt. Volgens Uber-CEO Dara Khosrowshahi is Drizly, dat acht jaar bestaat, dit jaar met 300 procent gegroeid. Uber heeft zich tijdens de coronapandemie nog meer gericht op leverdiensten. Het versterkt zich met een bedrijf dat bieren, wijnen en sterkedranken levert in 1.400 Amerikaanse steden. Drizly zal opgaan in Uber Eats, dat eten van restaurants aan huis brengt. Volgens Uber-CEO Dara Khosrowshahi is Drizly, dat acht jaar bestaat, dit jaar met 300 procent gegroeid.