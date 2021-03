Chauffeurs van Uber mogen niet langer bestellingen voor ritten aanvaarden met hun smartphone. Dat heeft de Brusselse overheid beslist.

La Libre Belgique brengt het bericht.

Brussel viseert Uber niet, luidt het bij het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS), maar de regels moeten wel worden gerespecteerd. Die bepalen dat verhuurders van auto's met chauffeur, wat Uber eigenlijk doet, niet mogen werken met bestellingen via geolocalisatie op een smartphone. Bovendien moet een contract minstens drie uur op voorhand gesloten worden. Chauffeurs die de regels overtreden, zullen bij een eerste controle een waarschuwing krijgen maar riskeren daarna een sanctie. Dan kan onder meer de wagen in beslag genomen worden.

Een verantwoordelijke van Uber in België zegt dat de regelgeving nog onderzocht wordt door het Grondwettelijk Hof. Het is dus 'onbegrijpelijk' is dat maatregelen genomen worden tegen 2000 chauffeurs, luidt het.

