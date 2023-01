Het socialemediabedrijf Twitter heeft onder zijn nieuwe eigenaar en topman Elon Musk geen huur meer betaald voor zijn hoofdkantoor in San Francisco en moet nu voor de rechter verschijnen.

De verhuurder zegt in de aanklacht nog geen huur voor de maanden december en januari te hebben ontvangen. Het verschuldigde bedrag zou bijna 6,8 miljoen dollar bedragen. Dat meldt persagentschap Bloomberg.

Sri Nine Market Square, dat Twitter zo'n 43.000 vierkante meter aan kantoorruimte verhuurt in San Francisco, stelt ook dat het techbedrijf vanwege de overname een als onderpand verstrekte kredietlijn moet verhogen van 3,6 miljoen dollar tot 10 miljoen dollar.

Twitter spreekt dit volgens rechtbankdocumenten tegen, maar de verhuurder zegt al het beschikbare krediet vrijwel volledig te hebben opgenomen als huur voor december en januari.

Twitter, dat zijn afdeling voor woordvoering heeft ontbonden, was niet bereikbaar voor commentaar.

Musk begon kort na het inlijven van Twitter met drastische kostenbesparingen, waarbij hij onder andere de helft van al het personeel ontsloeg. Ook stopte hij met huur betalen voor andere kantoren dan de vestiging in San Francisco. Ook weigerde hij een rekening voor een gecharterd vliegtuig te betalen.

De topman van Tesla leende voor de aankoop van Twitter ook 12,5 miljard dollar, waarvoor de eerste aflossing binnenkort moet worden betaald.

