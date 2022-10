Twitter heeft dinsdagavond bevestigd dat het een bod heeft ontvangen van miljardair Elon Musk. Hij wil Twitter overnemen voor de initiële biedprijs van 54,2 dollar per aandeel, aldus het socialemediabedrijf.

Financieel persbureau Bloomberg meldde eerder op de dag al dat Musk een voorstel heeft overgemaakt aan Twitter, maar dat heeft het nieuws nu ook bevestigd. Musk probeert al maanden van onder de overname van Twitter te komen, een deal die hij in april ondertekende. Kort na de bekendmaking leek de topman van Tesla al terug te willen komen op de deal.

Daarbij argumenteerde hij dat Twitter hem misleid had over het werkelijke aantal gebruikers en het aantal automatische, niet reële accounts. In juli verbrak hij officieel de deal, waarna Twitter naar de rechtbank trok.

Die rechtszaak in de Amerikaanse staat Delaware moet deze maand van start gaan. Twitters aandeelhouders stemden in september in met de overname die Musk ingediend had.

