Het onlineplatform Parler greep niet in toen gebruikers rode lijnen overschreden, zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

De banvloek van Amazon tegen het Twitter-alternatief Parler is twee keer goed nieuws. Het is een waarschuwing aan onlineplatformen die te laks omspringen met oproepen tot geweld en haat. En het helpt iedereen af van de laatste naïviteit over de invloed en de macht van de techgiganten.

Parler moest zondag offline gaan. Geradicaliseerde Trump-fans promoten het alternatief voor Twitter al een tijdje als een vrijhaven voor de vrije meningsuiting. Na de raid op het Capitool bleek dat op Parler opgeroepen was tot geweld. Voor Amazon was de maat vol. Parler had al eerder waarschuwingen gekregen. Het platform mag niet langer IT-diensten en serverinfrastructuur huren van Amazon. Dat is het digitale equivalent van de elektriciteit afsluiten. Parler is nu ook een paria, die door elke grote provider zal worden gemeden. Er zit niets anders op dan in eigen beheer een serverinfrastructuur op te bouwen. Gezien de kleine equipe, is het zo goed als onmogelijk dat snel te doen. Parler is monddood gemaakt.

Twitter-alternatief Parler is geen martelaar.

Maar laten we van bedrijven als Parler geen martelaren van de vrije meningsuiting maken. Het bedrijf greep niet in toen gebruikers rode lijnen overschreden, die snel tot veroordelingen en strafklachten zouden leiden. Eigen schuld, dikke bult. Er zijn ook genoeg bewijzen, zodat Amazon een juridische veldslag kan winnen. Maar het blijft problematisch dat giganten uit de privésector tegelijk rechter en politieman zijn en zulke ingrijpende beslissingen kunnen nemen. Zulke banvloeken moeten zeldzaam zijn. Om de kans op misbruik te minimaliseren, moet er transparantie zijn over de beslissing. Dat besef moet er zijn bij politici. Hun beleid om fake news of onlinehaatzaaierij aan te pakken, mag techgiganten niet nog meer macht geven.

De banvloek van Amazon tegen het Twitter-alternatief Parler is twee keer goed nieuws. Het is een waarschuwing aan onlineplatformen die te laks omspringen met oproepen tot geweld en haat. En het helpt iedereen af van de laatste naïviteit over de invloed en de macht van de techgiganten. Parler moest zondag offline gaan. Geradicaliseerde Trump-fans promoten het alternatief voor Twitter al een tijdje als een vrijhaven voor de vrije meningsuiting. Na de raid op het Capitool bleek dat op Parler opgeroepen was tot geweld. Voor Amazon was de maat vol. Parler had al eerder waarschuwingen gekregen. Het platform mag niet langer IT-diensten en serverinfrastructuur huren van Amazon. Dat is het digitale equivalent van de elektriciteit afsluiten. Parler is nu ook een paria, die door elke grote provider zal worden gemeden. Er zit niets anders op dan in eigen beheer een serverinfrastructuur op te bouwen. Gezien de kleine equipe, is het zo goed als onmogelijk dat snel te doen. Parler is monddood gemaakt. Maar laten we van bedrijven als Parler geen martelaren van de vrije meningsuiting maken. Het bedrijf greep niet in toen gebruikers rode lijnen overschreden, die snel tot veroordelingen en strafklachten zouden leiden. Eigen schuld, dikke bult. Er zijn ook genoeg bewijzen, zodat Amazon een juridische veldslag kan winnen. Maar het blijft problematisch dat giganten uit de privésector tegelijk rechter en politieman zijn en zulke ingrijpende beslissingen kunnen nemen. Zulke banvloeken moeten zeldzaam zijn. Om de kans op misbruik te minimaliseren, moet er transparantie zijn over de beslissing. Dat besef moet er zijn bij politici. Hun beleid om fake news of onlinehaatzaaierij aan te pakken, mag techgiganten niet nog meer macht geven.