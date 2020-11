Bij technologiebedrijf IBM in België staan 200 jobs op de tocht, of bijna een op de vijf banen. Dat zegt de christelijke vakbond ACV Puls maandag.

De vakbond zegt 'gechoqueerd' te zijn, onder meer omdat IBM in België 'al drie kwartalen op rij groeit en een recordaantal orders binnenhaalt'.

De procedure-Renault wordt opgestart. De vakbond zal proberen zoveel mogelijk jobs te behouden. 'Wij zullen zowel de collega's waarvan de job door de herstructurering bedreigd wordt, als de werkomstandigheden van degenen die zullen blijven, verdedigen', zo staat in een persbericht. 'We willen absoluut een perspectief op lange termijn.' Eerder dit jaar zouden al eens circa 70 werknemers vrijwillig vertrokken zijn bij IBM België.

De aankondiging maakt volgens de vakbond deel uit van een wereldwijde herstructurering die onlangs werd aangekondigd. Het bedrijf is ook bezig met een opsplitsing in twee delen: de clouddiensten enerzijds en de IT-infrastructuur anderzijds. Bij IBM België was niet meteen iemand bereikbaar voor een reactie. (Belga)

De vakbond zegt 'gechoqueerd' te zijn, onder meer omdat IBM in België 'al drie kwartalen op rij groeit en een recordaantal orders binnenhaalt'. De procedure-Renault wordt opgestart. De vakbond zal proberen zoveel mogelijk jobs te behouden. 'Wij zullen zowel de collega's waarvan de job door de herstructurering bedreigd wordt, als de werkomstandigheden van degenen die zullen blijven, verdedigen', zo staat in een persbericht. 'We willen absoluut een perspectief op lange termijn.' Eerder dit jaar zouden al eens circa 70 werknemers vrijwillig vertrokken zijn bij IBM België. De aankondiging maakt volgens de vakbond deel uit van een wereldwijde herstructurering die onlangs werd aangekondigd. Het bedrijf is ook bezig met een opsplitsing in twee delen: de clouddiensten enerzijds en de IT-infrastructuur anderzijds. Bij IBM België was niet meteen iemand bereikbaar voor een reactie. (Belga)