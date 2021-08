Reclame doorspoelen via terugkijktelevisie zal binnenkort niet meer mogelijk zijn en het uitgesteld bekijken van een opname via de digicorder zal starten met een minuut niet-doorspoelbare reclame. De Belgische zendergroepen zijn daarover een aangepast televisiereclamemodel overeengekomen voor opnames en terugkijktelevisie, meldt Telenet dinsdag.

Omdat programma's bij commerciële zenders grotendeels gefinancierd worden via reclame staan de investeringen in lokale producties steeds meer onder druk, zegt Telenet. Bovendien besteden adverteerders hun budgetten ook steeds meer online bij internationale techreuzen zoals Facebook en Google, waar ze hun campagnes naar specifieke doelgroepen kunnen richten, klinkt het.

Telenet rolt het nieuwe tv-reclamemodel als eerste operator gefaseerd uit vanaf eind september 2021 voor de zenders van DPG Media en SBS. Kijkers krijgen vanaf dan bij opnames van VTM-programma's (DPG Media) en PLAY-programma's (SBS) eerst een minuut niet-doorspoelbare reclame te zien. Het gaat om de zenders VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4, VTM GOLD, Play4, Play5, Play6 en Play7.

Concreet zullen kijkers bij het bekijken van een opname een reclameblok van één minuut te zien krijgen dat niet kan doorgespoeld worden. De reclameblokken in het opgenomen programma kunnen wel nog steeds doorgespoeld worden. Voor terugkijktelevisie (programma's tot zeven dagen terug ) kan de reclame in het programma niet doorgespoeld worden, wat al het geval was bij de VTM-zenders. De programma-inhoud kan wel doorgespoeld worden, wat tot nog toe niet kon bij de VTM-zenders.

'Zodra Telenet-klanten zijn overgezet naar het nieuwe model krijgen ze automatisch gratis Terugkijk TV', luidt het.

De VRT (één en Canvas) en de andere Belgische zenders zullen het niet-doorspoelbaar maken van commerciële boodschappen in een latere fase invoeren.

