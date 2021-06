Nu het ergste van de coronacrisis achter de rug lijkt en steeds meer delen van Europa groen kleuren voor reizen, stelt touroperator TUI voor de zomervakantie 'een boekingsgolf vast die wekelijks nog in sterkte toeneemt'. De capaciteit van de vakantievluchten wordt opgetrokken naar 75 procent in vergelijking met een normaal jaar.

Het vertrouwen van de reiziger begon terug te keren vanaf eind april, toen het verbod op niet-essentiële reizen werd opgeheven. Daar kwamen onder meer de dalende coronacijfers bij en de stijgende vaccinatiegraad. 'Daardoor noteert TUI intussen sinds twee maanden al dubbel zoveel boekingen als tijdens de boekingsperiode van november 2020 tot april 2021.'

De voorbije weken kleurde de Europese reiskaart ook steeds groener en is er volgens TUI sprake van 'een bijzonder sterke golf van lastminuteboekingen, zowel online als in de reiskantoren'.

Spanje en Griekenland

Voor de vliegvakanties zijn Spanje en Griekenland de absolute toppers. Beide landen hebben elk een 'nooit eerder gezien aandeel van 40 procent op alle geboekte vliegvakanties'. Volgens TUI komt dat omdat de twee landen elk veel toeristische eilanden hebben, en die zagen als eerste de coronatoestand verbeteren. Bulgarije, Turkije en Italië vervolledigen de top vijf van de vliegvakanties.

Voor de autovakanties werden er in het begin vooral vakanties in eigen land geboekt. De voorbije weken zijn er veel boekingen voor het traditionele topland Frankrijk.

'Een even schitterend jaar als 2019 zal 2021 uiteindelijk niet worden, maar de tendensen van de voorbije weken doen het beste beloven voor het aantal vakanties waarop TUI eind augustus zal kunnen terugblikken', vat TUI samen in een persbericht.

TUI vliegt tijdens de zomervakantie vanop vijf Belgische luchthavens naar 63 bestemmingen.

