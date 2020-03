President Donald Trump heeft vrijdag een wet ingeroepen die dateert uit de Koreaanse oorlog om General Motors te dwingen kunstmatige beademingsapparatuur te produceren om het coronavirus aan te pakken.

'GM verspilde tijd', zei Trump in een korte verklaring waarin hij deze uitzonderlijke maatregel aankondigde. 'Deze beslissing zal zorgen voor een snelle productie van kunstmatige beademingsapparatuur die Amerikaanse levens zal redden', voegde hij eraan toe.

De 'Defense Production Act' maakt het mogelijk om in uitzonderlijke omstandigheden de particuliere industriële sector te mobiliseren voor de veiligheidsbehoeften van het land.

'Vandaag heb ik een decreet ondertekend waarin de minister van Volksgezondheid wordt opgedragen de defensiewetgeving te gebruiken om General Motors te verplichten federale contracten voor ademhalingsapparatuur te accepteren, uit te voeren en voorrang te geven', schreef Trump.

Eerder op de dag al had de president zijn ergernis uitgesproken over de autogroep. 'General Motors MOET onmiddellijk zijn stomme verlaten fabriek in Lordstown, Ohio, of een andere fabriek openen en NU STARTEN MET HET PRODUCEREN VAN RESPIRATORS ! !! !! !! ', tweette hij.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, roept de federale regering al enkele dagen op om hem ademhalingsapparatuur te geven om klaar te zijn voor het hoogtepunt van de epidemie, die volgens hem over drie weken zal plaatsvinden.

De ongeduldige tweet van Donald Trump staat in schril contrast met zijn uitspraken van donderdagavond op Fox News, waarin hij de behoefte aan kunstmatige beademing bagatelliseerde. 'Ik denk niet dat er behoefte is aan 40.000 of 30.000 ademhalingstoestellen', zei hij.

