'Als de gemoederen niet snel bedaren, dreigt de techindustrie, een van de meest performante en innovatieve steunpilaren van de wereldeconomie, te verbrokkelen in een Chinees en een westers kamp.' Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey naar aanleiding van de beslissing van Google om met Huawei te breken.

Google zal zijn populaire apps wellicht niet langer aanbieden op nieuwe smartphones van Huawei, omdat de Amerikaanse president Donald Trump de Chinese fabrikant op een zwarte lijst heeft gezet. Hier komen alleen verliezers van. Als de gemoederen niet snel bedaren, dreigt de techindustrie, een van de meest performante en innovatieve steunpilaren van de wereldeconomie, te verbrokkelen in een Chinees en een westers kamp.

Trump trekt een ijzeren gordijn op in onze smartphones.

De Amerikaanse overheid ziet Huawei als een verlengstuk van het Chinese leger, waardoor het bedrijf al geen smartphones mocht verkopen in de Verenigde Staten. In Europa en andere lucratieve markten is het in nog geen tien jaar een van de populairste smartphonefabrikanten geworden. Nu krijgt zijn internationale verkoop wellicht een nekslag door de banvloek van Trump. Zonder de integratie van Gmail, Google Maps en andere Google-diensten en zonder de populaire downloadwinkel van Google voor het Android-besturingssysteem, heeft het voor westerse consumenten weinig zin nog een Huawei-toestel te kopen.

Donald Trump trekt een ijzeren gordijn op in onze smartphones, en die nieuwe Koude Oorlog zal zich laten voelen in de software én in de hardware. Westerse leveranciers van componenten moeten nu al hun samenwerking met Huawei terugschroeven. Het noodgedwongen verschuiven van productie levert misschien wat extra banen op voor de VS. Behalve een politieke opsteker voor Trump wordt niemand anders er beter van, en zeker ook niet het Amerikaanse bedrijfsleven. Voor China wordt de verleiding groot om op zijn beurt Apple aan te pakken. China is de tweede belangrijkste markt voor de verkoop van de iPhone en de productieketen is er sterk verankerd. Een verzwakt Apple is slecht voor de wereldeconomie. Het is misschien mogelijk de elektronica-industrie, waar het Westen en China zo met elkaar vervlochten zijn, uit elkaar te trekken, maar het is een verschrikkelijk slecht idee.