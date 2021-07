Vrachtwagenbouwers Daimler Truck, Traton (de vrachtwagendochter van Volkswagen) en Volvo gaan samen een Europees netwerk van minstens 1.700 laadpalen aanleggen voor elektrische vrachtwagens en bussen. Dat hebben ze maandag bekendgemaakt.

De drie bedrijven gaan samen een joint venture oprichten, die in 2022 moet opstarten. De oprichters steken 500 miljoen euro in het project. Het gemeenschappelijk bedrijf zal zetelen in Amsterdam.

Bedoeling is binnen de vijf jaar minstens 1.700 oplaadpunten te installeren in de buurt van snelwegen en logistieke centra.

