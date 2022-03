Elk jaar pakt Trends uit met de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven, de Trends Gazellen. Deze week zijn we aangekomen in de provincie Limburg. In de categorie grote bedrijven krijgt uitzendbureau Trixxo Jobs de titel van Ambassadeur. Bij de middelgrote bedrijven gaat de onderscheiding naar fietsleaser Cyclis Bike Lease. Ambassadeur bij de kleine bedrijven is transporteur en grondwerker Haru Tools & Services.

Elk jaar publiceert Trends de ranglijst van de snelst groeiende bedrijven van het land. We noemen ze de Trends Gazellen. In de voorbije weken kon u al de rangschikking raadplegen van Brussel en Vlaams-Brabant. Deze week is Limburg aan de beurt.

De rangschikking kan u zien via de links onderaan het blauw kader. Daar verneemt u ook meer over de methodologie achter de rangschikking. Het principe is gebaseerd op groei. Hoe sneller de groei, hoe hoger in de rangschikking. Concreet bekijken we de groei van toegevoegde waarde, cashflow en personeelbestand, over een periode van vijf jaar. De groei van de drie variabelen herleiden we tot 1 score, die de plaats in de rangschikking bepaalt.

De nummer 1 krijgt de eretitel van Ambassadeur van de Trends Gazellen, maar niet altijd. Aan de bekroning tot Ambassadeur zijn een aantal bijkomende voorwaarden verbonden, zoals operationele onafhankelijkheid. Zo mag het bedrijf bij zijn groei niet geholpen zijn geweest door een moederbedrijf. Daarom ook kan een dochter van een buitenlands bedrijf geen Ambassadeur worden.

Het hoogst gerangschikte bedrijf dat aan de voorwaarden voldoet, wordt Ambassadeur, ook al staat het op nummer 3 of 4 bijvoorbeeld. Voor Limburg hoefden we dit jaar niet af te dalen in de rangschikking. De nummer 1 in elk van de drie categorieën voldoet telkens aan de voorwaarden om Ambassadeur te worden.

Trixxo Jobs

In de categorie grote bedrijven is Trixxo Jobs de Ambassadeur, en dat voor het tweede jaar op rij. Het uitzendbureau met hoofdkantoor in Hoeselt is actief in België en Nederland. "Vorig jaar kwamen we uit op 143 miljoen euro waarvan 88 miljoen euro in België, de rest in Nederland. Voor 2022 mikken we voor beide landen samen op 210 miljoen euro of een groei van 50 procent," zegt CEO Frank Vliegen. "In eigen land staan er in principe geen overnames meer op de planning, maar mikken we op organische groei. Een interessant dossier zullen we natuurlijk wel bekijken. In Nederland willen we onze omzet verdubbelen tot 110 miljoen euro en dat zal gebeuren via een evenwichtige combinatie van organische groei en overnames."

Momenteel telt Trixxo Jobs 36 kantoren in België. Het bedrijf heeft de ambitie om maandelijks een nieuw kantoor te openen om zo eind dit jaar uit te komen op 46 vestigingen. In de provincies Antwerpen en Limburg zijn er volgens Frank Vliegen nog amper gaten in het netwerk, maar hij ziet wel nog opportuniteiten in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en vooral West-Vlaanderen. Ook in Wallonië is er nog heel wat potentieel.

Zowat twee jaar geleden trok Trixxo Jobs de Nederlandse grens over en intussen heeft het bedrijf stilaan voet aan de grond bij onze Noorderburen. Alleen al vorig jaar deed Trixxo Jobs in Nederland vijf overnames waardoor er nu kantoren te vinden zijn tussen Groningen en Maastricht. "Er zijn echter nog heel wat blinde vlekken die we zo snel mogelijk willen opvullen via acquisities. Dat kunnen zeker grotere spelers zijn met 15 kantoren of meer", aldus nog Frank Vliegen.

Cyclis Bike Lease

Bij de middelgrote bedrijven is Cyclis Bike Lease de Ambassadeur. Het Hasseltse bedrijf is actief in het leasen van fietsen aan werknemers waarbij de werkgever de kostprijs volledig kan recupereren dankzij een verrekening met het brutoloon. Aanvankelijk kon het concept op weinig succes kon rekenen. "Zelfs bij hr-mensen was er nogal wat koudwatervrees. We hebben heel lang in de woestijn gepredikt. Pas toen een speler als SD Worx in ons verhaal stapte, ging de bal echt aan het rollen", herinnert CEO Joep Kempen zich. De cijfers zeggen alles. In het opstartjaar ging het om welgeteld 45 leasefietsen, dit jaar mikt Cyclis Bike Lease op 900o nieuwe contracten. Daarmee zal de totale vloot uitgroeien tot meer dan 25.000 fietsen.

Essentieel in het concept is de rol van de lokale fietshandelaar. "Een medewerkers zal pas een leasefiets overwegen als hij in zijn eigen buurt terecht kan voor onderhoud en service", weet Kempen. "Momenteel werken we samen met 1100 dealers. We kopen alle fietsen aan via dit kanaal." Kempen koestert ook internationale ambities, in de eerste plaats in Nederland. "Het is een ander land met een andere filosofie en een andere fiscaliteit. We hebben ons huiswerk gemaakt. In Haarlem hebben we ons hoofdkwartier geopend. Beginnen doen we met onze bestaande klanten. Zo werken we al langer samen met vrachtwagenbouwer DAF. In de vestiging van Westerlo hebben we al meer dan 1000 leasefietsen lopen, nu zijn we bezig in de Eindhovense poot."

Haru Tools & Services

De Ambassadeur bij de kleine bedrijven in Limburg is Haru Tools & Services. De sluiting van de Genkse Ford-vestiging eind 2014 speelde een cruciale rol in de snelle ontwikkeling van Haru Tools & Services. "We hadden toen een landbouwbedrijf en waren op dat moment actief op de Ford-site. We kregen het voorstel om te helpen bij de ontmanteling van de fabriek", vertelt Davy Pelssers over de begindagen van Haru Tools & Services. "We investeerden in een eerste vrachtwagen voor het transport van de nog bruikbare machines naar de andere vestigingen in Duitsland, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Later hebben we ook meegewerkt aan de sloop van de fabriek en de afvoer van het puin en het schroot. Daarvoor kochten we nog eens vijf extra vrachtwagens. Intussen telt onze vloot al twaalf voertuigen."

Ondanks de coronaperikelen kon de vennootschap in 2021 recordcijfers neerzetten, met een omzet klom van 4,3 miljoen euro. Haru Tools & Services biedt een ruime waaier van diensten aan. Het bedrijf is niet alleen gespecialiseerd in grond-, infrastructuur- en afbraakwerken. Het beschikt ook over een gevarieerde vrachtwagenvloot voor alle transportopdrachten. Haru doet ook de verkoop, de verhuur en het onderhoud van machines voor landbouw en industrie. Ten slotte is het bedrijf ook de servicepartner voor Marcolin-afdekzeilen en innoveert het met de lancering van de Haru-Liner, een nieuwe beschermlaag in kunststof voor kippers en aanhangwagens die ervoor zorgt dat de lading beter schuift.

