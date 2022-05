De Nederlandse Triodos Bank wil afslanken: tegen 2024 zal de bank het met 130 tot 150 werknemers of ongeveer 10 procent minder moeten doen. Dat staat dinsdag in een persbericht. De bank is ook actief in ons land, maar het is nog niet bekend of en hoeveel banen er hier zullen sneuvelen.

Triodos positioneert zich als ethische bank en werd de voorbije veertig jaar actief in vijf landen (België, Nederland, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). 'Maar om koploper te blijven op het gebied van duurzame financiering, moeten we onze kosten-inkomstenverhouding en ons rendement op eigen vermogen verbeteren', klinkt het dinsdag in het persbericht. 'Door ons bedrijfs- en operationele model aan te passen en onze schaalgrootte in de verschillende landen te benutten, zullen we dit kunnen bereiken.' Concreet mikt de bank op een cost-incomeratio van 75 à 70 procent een rendement op het eigen vermogen van 4 à 6 procent in 2025.

Door te snoeien in het personeel wil de bank 11 tot 12 miljoen euro besparen op jaarbasis. Triodos Bank telde eind vorig jaar 1.715 personeelsleden, of 1.583 voltijds equivalenten. De afbouw gebeurt via een combinatie van natuurlijke afvloeiingen, verschuivingen van functies en ontslagen, klinkt het dinsdag. Triodos maakt 6 miljoen euro vrij om de herstructurering te financieren. Het sociaal overleg is gestart, na de zomer hoopt men met de herstructurering te starten.

In ons land telt Triodos 162 medewerkers. Hoeveel banen er hier geschrapt worden, is nog niet bekend. 'We zitten nog maar aan het begin van het traject, aldus woordvoerster Lieve Schreurs.

