Triodos Bank overweegt een beursnotering om nieuw kapitaal aan te trekken. Dat kondigt de van origine Nederlandse duurzame bank die ook actief is in België, dinsdag aan na een buitengewone algemene vergadering. De bank hoopt ook een oplossing te vinden om de handel in certificaten van aandelen te herstellen.

CEO Jeroen Rijpkema kondigde in augustus, bij de presentatie van de halfjaarresultaten al aan dat het bedrijf een beursgang niet uitsluit in de zoektocht naar nieuw kapitaal. Op de buitengewone algemene vergadering van dinsdag werd beslist dat de bank de mogelijkheid van een notering van haar certificaten op een besloten handelsplatform (MTF) of op een publiek handelsplatform (beurs) verder zal onderzoeken. Daarnaast wordt de lancering van een groene obligatie overwogen.

'Ons huidige systeem van kapitalisatie door middel van certificaten heeft veertig jaar heel goed gewerkt, maar loopt tegen de grenzen van zijn groei en verhandelbaarheid aan', zegt Rijpkema. 'De vandaag gepresenteerde opties zijn er niet alleen op gericht om de verhandelbaarheid van onze certificaten veilig te stellen, maar ook om de toegang tot nieuw kapitaal te waarborgen. Nieuw kapitaal dat we kunnen gebruiken om meer impact te genereren en te blijven werken aan onze missie om bij te dragen aan een betere wereld voor mensen en de planeet.'

De bank streeft ernaar om in december van dit jaar een beslissing te nemen.

Triodos werd groot door speciale certificaten uit te geven. Maar de vraag naar die stukken - een soort alternatief voor aandelen - is tijdens de coronacrisis ingestort, waardoor Triodos zich genoodzaakt zag om de handel op te schorten. Veel beleggers probeerden hun certificaten de voorbije maanden te verkopen. Een precieze verklaring hiervoor is er niet, maar volgens Rijpkema heeft de coronacrisis er waarschijnlijk mee te maken en wilden veel mensen hun investering in Triodos Bank te gelde maken. Dat kan nu niet en is lastig voor de investeerders, erkende de topman in augustus.

CEO Jeroen Rijpkema kondigde in augustus, bij de presentatie van de halfjaarresultaten al aan dat het bedrijf een beursgang niet uitsluit in de zoektocht naar nieuw kapitaal. Op de buitengewone algemene vergadering van dinsdag werd beslist dat de bank de mogelijkheid van een notering van haar certificaten op een besloten handelsplatform (MTF) of op een publiek handelsplatform (beurs) verder zal onderzoeken. Daarnaast wordt de lancering van een groene obligatie overwogen. 'Ons huidige systeem van kapitalisatie door middel van certificaten heeft veertig jaar heel goed gewerkt, maar loopt tegen de grenzen van zijn groei en verhandelbaarheid aan', zegt Rijpkema. 'De vandaag gepresenteerde opties zijn er niet alleen op gericht om de verhandelbaarheid van onze certificaten veilig te stellen, maar ook om de toegang tot nieuw kapitaal te waarborgen. Nieuw kapitaal dat we kunnen gebruiken om meer impact te genereren en te blijven werken aan onze missie om bij te dragen aan een betere wereld voor mensen en de planeet.' De bank streeft ernaar om in december van dit jaar een beslissing te nemen. Triodos werd groot door speciale certificaten uit te geven. Maar de vraag naar die stukken - een soort alternatief voor aandelen - is tijdens de coronacrisis ingestort, waardoor Triodos zich genoodzaakt zag om de handel op te schorten. Veel beleggers probeerden hun certificaten de voorbije maanden te verkopen. Een precieze verklaring hiervoor is er niet, maar volgens Rijpkema heeft de coronacrisis er waarschijnlijk mee te maken en wilden veel mensen hun investering in Triodos Bank te gelde maken. Dat kan nu niet en is lastig voor de investeerders, erkende de topman in augustus.