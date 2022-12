Trends is op zoek naar een medewerker op freelancebasis voor de website van het financieel-economisch weekblad.

Bij Trends.be zoeken we iemand (m, v, x) die een gezonde nieuwsreflex heeft, de taal van online spreekt en gelooft in ondernemen en economie. Met de vaardigheden om complexe, maar boeiende materie toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Concreet omvat de functie, in grote lijnen, het schrijven en herschrijven van nieuwsberichten, online eindredactie, het verspreiden van de content via boeiende nieuwsbrieven en sociale media, met doorgroeimogelijkheid.

Belangrijk is ook dat je een brede algemene kennis hebt, bereid bent om heel sporadisch in het weekend te werken en op korte termijn beschikbaar bent. (We voorzien als het kan januari als startdatum, maar dat is bespreekbaar)

Wij bieden:

Veel ruimte voor eigen initiatief, creativiteit, opleiding en doorgroeimogelijkheid.

De kans om verantwoordelijk te zijn voor het beheer van een vooraanstaande nieuws- en duidingssite rond economisch en financieel nieuws in brede zin.

Een marktconforme verloning.

Een fijne teamsfeer en heel wat kansen om te blijven leren.

De mogelijkheid tot thuiswerk.

Sollicitaties mogen zo snel mogelijk naar kevin.van.der.auwera@roularta.be

