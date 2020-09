Trends gaat voor de vierde keer op zoek naar een nieuwe lichting Digital Pioneers, bedrijven die een succesvolle digitale transformatie achter de rug hebben. Deze editie wordt afgetrapt met een reeks gratis webinars. Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere (Showpad), Leslie Cottenjé (Hello Customer) en Lorenzo Bown (Storyme) zijn te gast, stuk voor stuk ervaren experts in digitale transformatie en het nieuwe werken.

Met Digital Pioneers wil Trends voorbeeldbedrijven in de kijker zetten die andere bedrijven kunnen inspireren. Bedrijven kunnen zich tot 15 oktober kandidaat stellen met een succesvolle case over digitale transformatie via trendsdigitalpioneers.be. Eind november worden de laureaten bekendgemaakt. De voorbije maanden werd het belang van digitalisering nog maar eens benadrukt. Een goed functionerende webshop of een moderne IT-infrastructuur waren voor veel bedrijven een levenslijn of zelfs het beste vaccin tegen de economische nevenschade van de lockdown.

De komende weken staat Trends stil bij de succesfactoren van digitale projecten. Dat gebeurt onder meer via gratis webinars waar men kan discussiëren met ervaren techondernemers. De kalender ziet er als volgt uit:

7 september - Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere (Showpad)

Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere proefden van de techindustrie bij het Gentse Netlog, een pionier in sociale media. Na de definitieve doorbraak van Facebook besloot het duo zelf te ondernemen. Ze creëerden met In The Pocket een van de eerste appontwikkelaars in België, die nog altijd een van de grootste onafhankelijke spelers is. Maar ze zijn vooral bekend van Showpad, hun softwareoplossing om verkopers te helpen en te coachen. Het is een van de meest beloftevolle en snelgroeiende techbedrijven in België. Bouten en Jonckheere vertellen in hun webinar over de strategie van Showpad, hun interne werking en geven tips aan andere bedrijven.

Registreer u hier

17 september - Leslie Cottenjé (CEO en medeoprichter van Hello Customer)

Met Hello Customer leidt Leslie Cottenjé een platform dat het luisteren naar de feedback van klanten automatiseert via artificiële intelligentie. Cottenjé was ook een van de techondernemers die de voorbije maanden het hoofd niet liet hangen. Ze blijft vasthouden aan een internationale expansie en haalde in volle lockdown 6 miljoen euro op bij buitenlandse investeerders. In haar webinar vertelt ze meer over de voorbije maanden en het traject van Hello Customer, maar ook over hoe ze de impact van artificiële intelligentie op het bedrijfsleven ziet.

Registreer u hier

25 september - Lorenzo Bown (CEO en oprichter Storyme)

Storyme was oorspronkelijk een producent van onlinevideo, maar door de jaren heen bouwde Lorenzo Bown zijn bedrijf uit tot een specialist die ook mee de marketingstrategie uittekent en zorgt dat de investeringen van bedrijven in onlinevideo beter renderen. In deze webinar gaat Bown niet alleen in op het belang van onlinevideo als digitale tool. Hij vertelt ook hoe de coronacrisis heeft geleid tot een transformatie van zijn bedrijf.

Registreer u hier

