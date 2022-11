Ons land telt op dit moment ruim 1,6 miljoen actieve bedrijven, het hoogste aantal ooit. Dat blijkt uit de nieuwe Trends Top 5.000. Er kondigt zich wel een stevige storm aan, met massaal veel handelszaken die er de brui aan geven nadat ze de covidjaren nog doorspartelden.

Globaal realiseerden de industriële en commerciële ondernemingen uit de Trends Top 5.000 in 2021 een omzet van 755 miljard euro, een stijging met 17 procent. Dat is comfortabel, maar we moeten rekening houden met de algemene prijsstijgingen. Aangezien de toegevoegde waarde (167 miljard euro) niet aan hetzelfde tempo steeg, daalt de ratio toegevoegde waarde / omzet voor de ondernemingen uit de top van 23,54 procent naar 22,15 procent.

De winsten (36 miljard) zijn verdubbeld. Dat is voornamelijk door een aantal spectaculaire stijgingen, zoals bij Engie, dat van een verlies van 2 miljard euro door een waardevermindering van activa naar een winst van 1,9 miljard euro gaat, mede dankzij 92 procent beschikbaarheid van het kernreactorpark. Een dergelijk percentage had Engie sinds het begin van de eeuw niet meer bereikt.

De financiële sector ziet zijn winst stijgen van 6,6 tot 8,7 miljard euro. Die vooruitgang is echter louter aan de banksector toe te schrijven, die in 2021 een winst van 5,8 miljard euro boekte. Bij de verzekeringssector bleef de winst met 2,9 miljard euro nagenoeg ongewijzigd.

De holdings deden het weer goed. De gecumuleerde winst van de 100 grootste holdings van het land in termen van portefeuille-inkomsten bedraagt 12,5 miljard euro, tegenover een verlies van 3,6 miljard euro tijdens het vorige boekjaar.

Ons land telt op dit moment ruim 1,6 miljoen actieve bedrijven, het hoogste aantal ooit. De 5.000 grootste staan naar goede gewoonte in onze top, gerangschikt volgens omzet (zie kader lager).

Risico op faillissementen

Als we hun financiële gezondheid verder onder de loep nemen, zien we een laag risico op faillissement bij 64 procent en een aanvaardbaar risico bij 25 procent. Voor ruim 11 procent van de bedrijven ziet de situatie er echter net wat minder rooskleurig uit.

Met 7.027 faillissementen tot en met het derde kwartaal ligt het totale aantal faillissementen nog steeds wat lager dan voor de pandemie (8.565 in 2019).

Vraag is in welke mate we door de hernieuwde overheidsmaatregelen naar aanleiding van de energiecrisis opnieuw in een enigszins kunstmatig momentum terecht zullen komen qua statistieken.

Er kondigt zich in ieder geval al even een stevige zandstorm aan, met massaal veel handelszaken die er spontaan de brui aan geven, terwijl ze de covidjaren nog doorspartelden. Het aantal stopzettingen lag per eind september 6 procent hoger dan in 2019. Tegenover 2018 is dat zelfs 21 procent. Een trend die zich in oktober doorzet.

In die context worden euro's maximaal omgedraaid en steeds langer in eigen beurs gehouden. Terwijl in de nazomer van 2021 nog 30 procent van de bedrijfsfacturen op tijd betaald werd, is dat ondertussen gezakt naar 21 procent. Bovendien is de betalingstermijn voor 19 procent van die facturen al meer dan 90 dagen verstreken, tegenover 15 procent een jaar geleden.

Zo kan de ene onderneming door een andere mee onder de mat geveegd worden, aangezien ook voor de handelsketting al eens geldt dat ze zo sterk is als de zwakste schakel. En niet enkel voor KMO's.

Er waren tijdens de eerste drie kwartalen van 2022 gelukkig 92.417 ondernemers moedig genoeg om een eigen bedrijf te starten. Dat zijn er minder dan vorig jaar (99.314), maar meer dan voor de pandemie (88.752 in 2019 en 82.908 in 2018).

Uitstel van executie?

De automatische loonindexering die er in januari aankomt, is een welgekomen ondersteuning voor de koopkracht van gezinnen. Voor veel ondernemingen is het een ferme extra pil om te slikken, die voor sommige tot de ietwat absurde situatie zal leiden dat er jobs sneuvelen terwijl ze nog maar net op zoek waren naar nieuwe medewerkers om te groeien.

Er zal flink in de businessplannen gesnoeid worden. Reorganisaties en herstructureringen werden uitgesteld, maar bedrijven kunnen ze niet voor zich uit blijven schuiven. De voorbije weken regende het aanvragen voor technische werkloosheid omwille van de energiecrisis.

De nakende recessie zal ongetwijfeld slachtoffers maken, en niet enkel bij bedrijven die de voorbije periode op één of andere (kunstmatige) manier nog uitstel van executie kregen.

