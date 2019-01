Trends Middelgrote Gazellen Brussel: Stanley & Stella

Jean Chabert was niet aan zijn proefstuk toe toen hij in 2012 Stanley & Stella boven de doopvont hield. Het was al zijn vierde start-up. Met Stanley & Stella waagde hij zich in de markt van de bedrukte T-shirts. Inspiratie voor de naam vond hij bij de hoofdpersonages uit de film A Streetcar Named Desire uit 1951. "Heel wat bedrijven en organisatoren investeren in bedrukte T-shirts, sweaters en hoody's, maar 60 tot 70 procent wordt nooit gedragen. Omdat die verspilling doodjammer is, hebben we geprobeerd te innoveren. We doen dat in de eerste plaats door een betere kwaliteit aan te bieden. Daarnaast ook door extra aandacht te hebben voor duurzaamheid", legt Jean Chabert uit.

Biologisch katoen

Duurzaamheid is geen modewoord bij Stanley & Stella. Het wil zich profileren als een aanbieder van maatschappelijk verantwoorde kledij met een ethisch en milieuvriendelijk productieproces. Als kleine speler op de wereldwijde markt gaat het bedrijf daar heel ver in. "We kiezen voor biologisch katoen en zijn daarmee de zevende grootste speler in de wereld", zegt Jean Chabert. "Ook het sociale aspect is belangrijk. De productie gebeurt in Bangladesh en China. We kiezen voor een beperkt aantal leveranciers zodat we gemakkelijker kunnen waken over de arbeidsomstandigheden."

Gebeurt de productie in Azië, dan werkt Stanley & Stella samen met enkele Europese bedrijven om de kledij te bedrukken en af te werken. "Ik vergelijk het graag met een pizza. Het deeg komt uit Azië. Dicht bij huis voegen we de ingrediënten toe op maat van de klant en bakken we de pizza af. Onze klanten moeten nooit lang wachten op een bestelling, want de basisproducten hebben we op voorraad bij een van onze partners. Voor de afwerking hebben we niet meer dan een week nodig."

Pop-upwinkels

Het begin was heel moeilijk voor Stanley & Stella, maar beetje bij beetje sloeg de boodschap aan en bleek de klant bereid meer te betalen voor een kwaliteitsvoller en duurzamer product. Vorig jaar realiseerden de negentig medewerkers van Stanley & Stella al een omzet van 43 miljoen euro.

De klanten zijn publiciteitsagentschappen, eventbureaus, maar ook heel wat bekende en minder bekende merken. De uitbouw van het dealernetwerk is een van Chaberts prioriteiten. "We zijn actief in een tiental landen. We zijn heel selectief bij de keuze van onze partners. Ze moeten 100 procent achter ons concept staan."

Vandaag werkt Stanley & Stella puur b2b. Twee jaar geleden probeerde Jean Chabert een eerste eigen winkel uit de grond te stampen. De keuze viel op een groot pand op de Antwerpse Graanmarkt. "De winkel is al weer dicht", zucht hij. "We hebben enkele fouten gemaakt, maar het was wel een leerrijke ervaring. We blijven die droom koesteren. Misschien geen klassieke winkel, maar een pop-up op evenementen of aan de kust tijdens de vakantie."

Financieel moet hij zich geen zorgen maken. "Het bedrijf heeft geen schulden en ik trok twee industriële investeerders aan. Ik controleer nog altijd de meerderheid, maar op termijn is verwatering geen probleem. De toekomst van Stanley & Stella primeert."